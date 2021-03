Sanremo 2022 bomba di Fiorello, Mara Venier a bocca aperta e poi cambia subito argomento

0 SHARES Condividi Tweet

Festival di Sanremo 2021, tra pochi giorni partirà ufficialmente questa nuova edizione della manifestazione canora più importante d’Italia e conosciuta in tutto il mondo. Come ormai è a tutti noto, per il secondo anno consecutivo al timone del Festival ci sarà ancora una volta Amadeus insieme alla sua spalla destra Fiorello. Lo scorso anno i due hanno davvero fatto un buon lavoro, tanto che il suo è stato riproposto sin da subito. Si freme già, in attesa dell’inizio di questa nuova edizione e si parla di canzoni, di cantanti e sembra che siano già arrivati i primi scoop.

Festival di Sanremo, arriva il primo scoop

Nella giornata di ieri, domenica 28 febbraio, Amadeus è stato ospite, seppur in video-collegamento, con Domenica In. Insieme al conduttore è intervenuto anche la sua spalla destra, ovvero il mitico Fiorello. È stato proprio quest’ultimo a lanciare una vera e propria bomba nel salotto di Mara Venier. Quest’ultima, dopo aver ascoltato le parole del comico siciliano, avrebbe esclamato meravigliata “E’ lo scoop dell’anno”.

Fiorello lancia la bomba e lascia tutti senza parole

In video collegamento con Mara Venier nel salotto di Domenica In, ieri domenica 28 febbraio ci sono stati sia Amadeus che Fiorello. I due, che sono tanto amici, hanno improvvisato un simpatico siparietto. Ad ogni modo, tra una battuta e l’altra, a Fiorello sembra sia scappato uno scoop che ha dell’incredibile. Quest’ultimo si sarebbe sbilanciato ed avrebbe fatto intendere che si parla già di una possibile partecipazione della coppia di conduttori per il prossimo anno e dunque per Sanremo 2022.

“Lo scoop dell’anno, mi ha confidato Amadeus: “Rosario, io l’anno prossimo voglio fare il Sanremo-ter. Perhcè ha detto che questo è l’anno della rinascita, ma l’anno dopo voglio godermi un nuovo Sanremo, sarà il boom”. Questa notizia avrebbe lasciato tutti di stucco, compresa Mara Venier, la quale ha chiesto a Fiorello se Amadeus abbia accettato. La risposta di Fiorello è stata “Lui mi ha risposto: non ti lascerò mai”. “Ah ma allora è fatta“, esclama Mara, divertita e stupita allo stesso tempo. Insomma, che i due possano davvero già pensare al Festival del prossimo anno?

Che Festival sarà quello di quest’anno?

Intanto si pensa all’edizione 2021, che prenderà il via solo tra pochi giorni. Dopo tante incertezze, visto la delicata situazione in cui ci troviamo da molti mesi ormai, il Festival si farà, seppur con delle limitazioni. “E un Sanremo diverso nel fatto di non avere il pubblico. Sul palco sarà il Sanremo classico, fatto di belle canzoni e il gioco e divertimento che c’è intorno per regalare 5 serate spensierate al pubblico a casa”. Questo quanto dichiarato da Amadeus. La programmazione delle serate, così come la scelta degli ospiti e tutta l’intera organizzazione ha subito dei cambiamenti per via dell’emergenza Covid-19.