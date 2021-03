Isola dei Famosi nella bufera, una concorrente prima di entrare mette in difficoltà il programma

0 SHARES Condividi Tweet

Isola dei famosi 2021, il reality partirà ufficialmente il prossimo lunedì 15 marzo, ma sembra che già il reality sia finito al centro di una bufera. Sembrerebbe che la prima polemica riguardo questa edizione dell’Isola sia legata ad un componente del nuovo cast. Ma cerchiamo di fare un pò di chiarezza e capire cosa sta accadendo in queste ore.

Isola dei famosi 2021, scoppia la prima polemica

Come abbiamo anticipato, in queste ore sul web sarebbe scoppiata la prima polemica del reality che partirà ufficialmente il prossimo 15 marzo. Questa riguarderebbe un componente del cast, ovvero Daniela Martani, già nota per essere stata concorrente di un altro importante reality di casa Mediaset. Ricorderete che Daniela ha preso parte al Grande Fratello 9 e che in questi anni è stata spesso protagonista nei salotti di Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni. In questi mesi, la Martani, inoltre è stata spesso criticata per le sue prese di posizione riguardo il Covid ed in generale riguardo l’emergenza sanitaria.

Daniela Martani concorrente del reality, ma il web e giornalisti si ribellano

Pare che l’ex gieffina abbia sostenuto in questi mesi che quando si parla di positivi, ci si riferisce nella maggior parte dei casi a persone sane, che non hanno alcun tipo di sintomi. “Essere positivi non significa assolutamente nulla. Dovete svegliarvi”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dalla Martani che di certo hanno scatenato una vera e propria bufera intorno alla sua persona. Pare che durante un controllo per salire su un traghetto, la Martani si sia addirittura rifiutata di indossare la mascherina. Per via di queste sue posizioni, Daniela è stata anche licenziata da Radio Kiss Kiss. Di conseguenza adesso, il fatto che possa essere una concorrente dell’Isola dei famosi, ha alimentato questa polemica.

Il disappunto di Selvaggia Lucarelli

In tanti, tra utenti del web e giornalisti, hanno puntato il dito contro la produzione del reality e contro Mediaset. Una tra tutti, ad andare contro la decisione di inserire la Martani nel cast della nuova edizione dell’Isola è stata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, come ormai è noto, non le manda di certo a dire. “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone”. Queste le sue parole. Cosa accadrà adesso, Mediaset farà un passo indietro? Staremo a vedere.