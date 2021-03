Oroscopo Ada Alberti settimana dal 1 al 5 marzo segno per segno

0 SHARES Condividi Tweet

Oroscopo Ada Alberti, settimana dall’1 al 5 marzo. La nota astrologa nel corso della puntata di Mattino 5, andata in onda oggi, ha dato le sue previsioni per questa nuova settimana. Di fatto è iniziato il mese che ci porterà nel pieno della bella stagione, ovvero la primavera. Ma cosa dobbiamo aspettarci già da questa settimana? Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo Ada Alberti, le previsioni 1-5 marzo Ariete- Leone

Ariete: questo segno zodiacale dovrà fare i conti con delle questioni legali, ma anche amministrative e burocratiche non indifferenti. Potrà contare anche sull’aiuto di esperti professionisti, nel caso in cui dovessero esserci dei contrattempi.

Toro: i nati sotto questo segno, questa settimana avranno tanto da fare e questo potrebbe creare parecchia confusione. Favorito l’amore, soprattutto per i single.

Gemelli: Marte sarà nel segno e favorirà alcuni campi come lo studio ed anche alcune questioni legali, sorte purtroppo nell’ultimo periodo.

Cancro: Settimana positiva per tanti nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda le situazioni sentimentali. Fate molta attenzione alle trattative in corso.

Leone: Una settimana ricca di sfide quella che è appena iniziata. Tuttavia, molti nati sotto questo segno saranno piuttosto favoriti, soprattutto sul lavoro.

Previsioni dall’1 al 5 marzo per i segni che vanno dalla Vergine al Sagittario

Vergine: molti nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di grande incertezza ed ambiguità. Soprattutto in amore, servirà maggiore decisione.

Bilancia: osate, rinnovate il vostro look e puntate su un tipo di lavoro più creativo. Questo sarà per voi un modo per poter riprendere e partire alla grande in vista della primavera.

Scorpione: incontri favoriti per i single, prudenza sul lavoro. Proprio nell’ambiente lavorativo potrebbe sorgere qualche dissapore con alcuni colleghi.

Sagittario: Cambiamenti in vista per molti nati sotto questo segno. Bisognerà maggiore attenzione ed organizzazione su ogni aspetto della propria vita.

Oroscopo settimana 1-5 marzo per Capricorno- Pesci

Capricorno: il lavoro andrà alla grande, ma bisognerà anche puntare su altro. Cercate di uscire e circondatevi degli amici vostri più cari.

Acquario: rivoluzione in arrivo per voi, sia in campo affettivo che sul lavoro. Insomma, un periodo sicuramente positivo per questo segno.

Pesci: una settimana davvero positiva per questo segno dello zodiaco, in cui molti potranno approfittarne per curare il proprio look e dedicarsi alla propria professione.