Giovanni Ciacci si sente male e sviene, Adriana Volpe corre in suo aiuto

Giovanni Ciacci è un opinionista fisso nel programma di Adriana Volpe “Ogni mattina” che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Tv8.

Tra Adriana Volpe e Giovanni Ciacci c’è molta affinità e , quando lui aveva deciso di partecipare all”Isola dei famosi e, dunque, di dover lasciare il programma della Volpe lei, se da un lato ne era stata molto contenta per l’amico, dall’altra era dispiaciuta per non avere più accanto a sé, per un po’ di tempo lo stylist per lei così importante. Ma poi Giovanni Ciacci ha saputo che, a causa del covid, ormai superato, non può più partecipare al programma perchè gli strascichi che gli ha lasciato sono importanti. Infatti, per partire in Honduras si è dovuto sottoporre ad una serie id indagini mediche dalle quali è emerso che ha delle importanti cicatrici ai polmoni e una ridotta capacità respiratoria e così ha dovuto rinunciare alla partenza e alla partecipazione al reality ed è tornato in trasmissione dalla Volpe.

Giovanni Ciacci si sente male e sviene, lo salva Adriana Volpe

Giovanni Ciacci ha, dunque, avuto il covid che ha lasciato delle conseguenze pesanti e, qualche giorno fa, mentre era al telefono con Adriana Volpe, si è sentito male, è svenuto e lei gli ha mandato i soccorsi. E’ lo stesso Ciacci che racconta cosa è accaduto in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Giovanni Ciacci ha raccontato così: “Adriana Volpe è stata la prima a intuire che qualcosa non andava in me. Qualche giorno fa sono svenuto mentre parlavamo al telefono. Adriana ha mandato i soccorsi. Le sarò sempre grato”.

E poi ha continuato: “Ho anche la cosiddetta nebbia al cervello. Il Covid mi ha lasciato segni indelebili. Ho scoperto di avere una fibrosi polmonare, un irrigidimento dei tessuti colpiti dal Covid, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni. Non sono cose leggere, non pensate che sia solo un’influenza. Dobbiamo fare tutti attenzione e rispettare le regole, solo così ne usciremo”.

