Grande Fratello Vip, a poche ore dalla finale Rosalinda Cannavò lancia una frecciatina “La verità verrà a galla”

Ieri sera, lunedì 1 marzo si è conclusa questa edizione speciale del Grande Fratello Vip. Il vincitore di questa quinta edizione Vip del reality è stato Tommaso Zorzi. Ad ogni modo, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione è stata sicuramente lei, Rosalinda Cannavò uscita soltanto da pochi giorni dalla casa, a due passi dalla finale. La giovane attrice da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia non ha fatto altro che condividere con i suoi fan, le sue giornate con Andrea Zenga, anche lui ex concorrente. La loro storia d’amore è nata proprio alcune settimane fa, all’interno della casa, nonostante lei avesse una relazione con Giuliano, il suo storico fidanzato. Per questa sua scelta, Rosalinda è stata molto criticata, ma ieri, a poche ore dalla finale, l’attrice ha voluto lanciare una frecciatina. A soli quattro ore dalla puntata, Rosalinda ha infatti condiviso un post su Instagram, che non è passato inosservato ai fan. Ma di cosa si tratta?

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò al centro delle critiche

Come abbiamo già anticipato, in queste settimane ovvero da quando la giovane attrice ha intrapreso questa relazione con Andrea Zenga, è stata fortemente criticata. Anche la sua amica Dayane Mello, anche lei concorrente del Gf Vip, ha mostrato disappunto per il fatto che non le abbia parlato dei suoi sentimenti e abbia fatto tutto “di nascosto”.

La frecciatina di Adua a poche ore dall’inizio della finale

Anche l’ex gieffino Massimiliano Morra sembra aver ampiamente attaccato e criticato Adua, accusandola di aver utilizzato questa storia con Andrea, per poter arrivare in finale. L’attore inoltre, nelle scorse ore sempre attraverso i social avrebbe fatto sapere di aver deciso di agire per vie legati contro Rosalinda, la quale da alcuni mesi insinua che lui sia omosessuale. “La verità verrà sempre a galla“, scrive Adua Del Vesco su Instagram, a poche ore dalla finale. Una frecciatina per la sua “ex fiamma”?

Il ringraziamento ai suoi fan

Dopo essere uscita dalla casa, una cosa è certa ovvero che Rosalinda alias Adua Del Vesco è stata molto attiva sui social ed ha reso partecipi i suoi fan della sua quotidianità. La 28enne siciliana non ha perso tempo nel ringraziare tutti i suoi fan, che l’hanno sostenuta in tutti questi mesi. “Oltre gli insulti ricevuti per fortuna c’è chi come molti di voi hanno scavato a fondo e trovato persino dei video che confermano ciò che sostenevo. Detto questo posso solo dirvi grazie“. Questo quanto scritto da Rosalinda, messaggio che in molti hanno visto anche come una sorta di frecciatina.