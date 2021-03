Grande Fratello Vip 5: dopo la vittoria di Tommaso Zorzi la sorella Gaia si scatena sui social con un post e il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Grande Fratello Vip 5, si è conclusa ieri sera la quinta edizione del reality con la vittoria di Tommaso Zorzi. Il noto influencer era il favorito per i bookmakers ormai da diversi mesi ed effettivamente così è stato. È stata questa l’edizione più lunga di sempre del reality, visto che è iniziato a settembre e terminato ieri, lunedì 1 marzo. Un grande successo quello ottenuto dal reality di Canale 5 e condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Dopo la puntata, la maggior parte dei concorrenti sono andati a festeggiare in un hotel e sembra che sia sorta l’ennesima polemica. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto nella notte?

Grande Fratello Vip 5, il vincitore di questa edizione è Tommaso Zorzi

Non ha deluso le aspettative e come si era ipotizzato da diverse settimane, il vincitore è stato proprio Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha battuto nel duello finale sia Andrea Zelletta con l’84% dei voi e poi anche Stefania Orlando con il 67%. Infine, ha battuto anche Pierpaolo Pretelli con il 68%, che a sua volta aveva vinto il duello con l’altra favorita del reality Dayane Mello. Una serata ricca di grandi emozioni quella andata in onda ieri, grazie anche al fatto che i concorrenti finalisti dopo tanti mesi hanno potuto riabbracciare i loro cari. Zorzi ha riabbracciato Francesco Oppini, ex concorrente al quale come sappiamo si è tanto legato, poi anche la madre e la sorella Gaia. Sembra che proprio quest’ultima nella notte abbia dato adito ad una polemica, dopo aver pubblicato un tweet. Ma di cosa si tratta?

Il tweet di Gaia Zorzi che fa discutere

Nella notte, dopo la vittoria del fratello Tommaso e dopo la fine del gioco, la sorella del vincitore ha pubblicato un tweet che ha fatto sorgere inevitabilmente una polemica. “Agree o disagree, ma loro due hanno segnato questo gf“. Sono state queste le parole scritte da Gaia nella didascalia di una foto che ritrae Tommaso insieme a Dayane. Quest’ultima in queste settimane è stata la dominatrice assoluta di questo reality ed anche dei social network.

Dayane Mello, la produzione rende il televoto più limpido possibile

La brasiliana era data come favorita insieme a Tommaso Zorzi anche per via dei voti che si dice arrivassero dal Brasile e che fondamentalmente hanno contribuito a far sì che la concorrente arrivasse in finale. La sua fanbase brasiliana in tutti questi mesi ha fatto di tutto per portare Dayane Mello in finale ed effettivamente sono riusciti nel loro intento. Per la finale però, la produzione e gli autori del reality hanno cercato di rendere il voto più limpido possibile ed evitare le polemiche.