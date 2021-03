Vittorio Sgarbi fuori di sè risponde a Rocco Casalino “Se lo tenga pure come ..”

0 SHARES Condividi Tweet

Diatriba tra Rocco Casalino e Vittorio Sgarbi, per via di alcune dichiarazioni rilasciate proprio dall’ex gieffino. Quest’ultimo avrebbe detto che non vorrebbe mai il critico d’arte come marito. A quanto pare però il sentimento sarebbe reciproco. Il tutto è avvenuto nel corso di un’intervista rilasciata dall’ex portavoce di Giuseppe Conte a Ciao Maschio. Rocco avrebbe detto di non capire come il critico d’arte possa essere così tanto apprezzato da molte donne. Parole che non hanno per niente scalpito il critico d’arte, il quale ha anche risposto a suo modo ai microfoni de La Zanzara. Ma cosa è accaduto tra i due? Facciamo un pò di chiarezza.

Rocco Casalino e Vittorio Sgarbi, duro botta e risposta

Intervenuto a Ciao Maschio, l’ex portavoce di Giuseppe Conte sembra aver rilasciato delle dichiarazioni su Vittorio Sgarbi, che non sono state prese proprio bene da quest’ultimo. Anzi, il critico sembra aver ribattuto alle parole di Casalino, non risparmiandosi, come è solito fare. Casalino dice che non vorrebbe mai Vittorio come marito, ma pare che il sentimento sia reciproco. Il critico d’arte del resto ai microfoni de La Zanzara avrebbe ammesso di essere felice di non piacere a Casalino. “Sono contento di non piacere a Casalino, mi pare giusto”. Poi, nel corso del suo intervento, Sgarbi pare anche fatto riferimento a Nunzia De Girolamo. “Si tenga pure Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona come mariti, mi va benissimo essere precluso“. Queste ancora le parole di Sgarbi.

Il critico d’arte non nega il disprezzo nei confronti di Casalino

Non è di certo la prima volta che il critico d’arte abbia fatto intendere di non nutrire una grande simpatia per l’ex gieffino, né per il suo Premier. Quando ancora Giuseppe Conte era il Premier e dunque al governo, pare che in un post Sgarbi avesse scritto “Franza o Spagna purchè se magna”. Ed ancora “Sembra questo lo spirito con cui Conte, pur di restare a galla, chiede a parlamentari di destra, centro e sinistra, dubbiosi e impauriti di sostenerlo. Poco importa se fino a ieri siano stati suoi oppositori. Già in questo modo di agire c’è la cifra distintiva di questo anonimo e miracolato avvocato di banche e multinazionali che sembra starsene li incollato alla poltrona”. Insomma, da queste parole si era già capito bene che Sgarbi non fosse felice di questo governo ed ancora di più non vedesse di buon occhio Giuseppe Conte.

La frecciata di Sgarbi all’ex portavoce di Giuseppe Conte

Pare che il critico d’arte avesse già riservato delle parole poco carine a Rocco Casalino, definendolo “mastino di guardia“. Secondo Sgarbi, l’ex gieffino pare avesse uno scopo ben preciso ovvero tirare a campare e cercare di evitare le elezioni. Ai microfoni di David Parenzo e Giuseppe Cruciani, però Sgarbi pare non abbia detto nulla di tutto ciò e pare che non si sia lasciato andare ad imprecazioni così come lui è solito fare. Tuttavia, ha ufficializzato la sua corsa a sindaco di Roma.