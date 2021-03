Alessia Marcuzzi insultata dopo aver postato una foto di Zorzi con Oppini, la sua risposta è violentissima

0 SHARES Condividi Tweet

Grande Fratello Vip 5, si è concluso da poche ore questa edizione del reality, molto discussa ed anche molto lunga, la più lunga di sempre. Il vincitore di questa edizione del Gf Vip è stato Tommaso Zorzi, il noto influencer che da diversi mesi, era considerato il favorito. Effettivamente così è stato, la sua simpatia ed il fatto che fosse già molto popolare e amato, prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia, ha fatto sì che non ci fosse possibilità di vincere per gli altri concorrenti. Il programma è stato molto seguito in questi mesi, non soltanto da comuni telespettatori, ma anche da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Una tra tutti Alessia Marcuzzi, che per diversi anni è stata la conduttrice del reality. Proprio lei, Alessia, sembra aver seguito il programma in questi mesi, commentando anche le varie dinamiche e pare che in qualche occasione sia riuscita ad attirarsi l’odio da parte di una fetta di utenti web e telespettatori. Ma cosa è accaduto?

Grande Fratello Vip 5, Alessia Marcuzzi accusata sui social

In questi mesi Alessia Marcuzzi ha seguito con tanto affetto questa quinta edizione del Grande Fratello vip. La conduttrice è stata in alcune occasioni anche attrice di alcuni commenti sul web, che hanno in qualche modo attirato a sé gli haters che non perdono occasione per mettersi in mostra. Ricorderete come alcune settimane fa, la conduttrice Romana fu accusata di aver raccomandato Carlotta dell’isola per far sì che quest’ultima prendesse parte al reality. Alessia è stata insultata e accusata e pare che sia dovuta scendere in campo per poter difendere sé stessa e anche Carlotta, dagli attacchi degli hater. La stessa cosa si è ripetuta in queste ultime ore.

La conduttrice posta una foto di Tommaso Zorzi su Instagram, è il caos

La conduttrice è stata infatti presa di mira per avere postato su Twitter una foto che ritrae il vincitore del GF vip ovvero Tommaso Zorzi con Francesco Oppini. Alessia avrebbe commentato questa fotografia con tre cuoricini. In molti hanno commentato questa tenera foto in modo positivo lasciando dei like o anche dei commenti. In questo caso si è trattato proprio di quei telespettatori che hanno da sempre appoggiato il rapporto tra Tommaso e Francesco. Da un’altra parte però la conduttrice è stata anche profondamente criticata per questa sua scelta. Ma per quale motivo?

Alessia sbotta e risponde a tono

Pare che qualcuno abbia accusato Alessia, di aver voluto inneggiare alla nascita di un love story che di fatto non può nascere. “No alessia, non mostrare supporto verso una persona che ha dimostrato di avere una mentalità misogina ti prego”. Questo uno dei commenti postati sotto la foto. Ed ancora un altro avrebbe scritto “Alessia ma che ca**o fai“. Singolare ed esilarante la replica della presentatrice, che ha risposto in questo modo “Quello che ca**o mi pare”.