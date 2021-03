Festival di Sanremo 2021, accuse e insulti per Giovanna Civitillo la moglie di Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

Festival di Sanremo, dopo la prima puntata andata in onda ieri sera, che è stata un grandissimo successo, c’è già aria di polemica. Sembra che ad essere presa di mira è stata Giovanna Civitillo, ovvero la moglie di Amadeus. Quest’ultima, è la conduttrice del PrimaFestival, il programma che va in onda su Rai1, poco prima dell’inizio della gara. In molti, sembra che nel corso della serata di ieri si siano scagliati proprio contro la donna, accusandola di essere “raccomandata“. Ma come avrà risposto Giovanna a queste accuse?

Festival di Sanremo, accuse e insulti alla moglie di Amadeus

Come abbiamo avuto modo di anticipare, nella serata di ieri è sorta una polemica intorno alla moglie del direttore artistico e conduttore di questa edizione del Festival di Sanremo. Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, quest’anno è al timone del PrimaFestival il programma che va in onda su Rai 1 poco prima dell’inizio della puntata e dunque della gara. Sembra però, che dopo l’esordio di Giovanna, avvenuto ieri sera poco prima dell’inizio della prima puntata del Festival, sui social si sia scatenata una vera e propria bufera. In molti hanno accusato Giovanna di essere raccomandata, di essere senza qualità ed anche senza alcuna competenza. È questo quanto si legge nella maggior parte dei tweet, che sono stati pubblicati nel corso della serata di ieri martedì 3 marzo 2021.

Giovanna Civitillo accusata di essere raccomandata

Sembra che gli insulti siano iniziati a circolare sul web a pochi secondi dall’inizio del programma che vede proprio la Civitillo come conduttrice. Si tratta di una sorta di notiziario flash riguardante la manifestazione canora più importante in Italia, che andrà in onda ogni giorno subito dopo il tg e poco prima dell’inizio della puntata. Al fianco di Giovanna ci sono anche i comici Valeria Graci e Giovanni Vernia. In realtà sembra che questa polemica non sia nata ieri sera, ma da qualche giorno ovvero da quando si è sparsa la notizia che Giovanna fosse al timone di questo programma.

Amadeus corre in difesa della moglie

Vista la polemica sorta già da parecchi giorni, il conduttore della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, sembra abbia voluto dare delle spiegazioni. “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”. Sono state queste le parole dichiarate dal direttore artistico del Festival di Sanremo che è sceso in difesa dalla moglie, dopo le accuse gratuite nei suoi confronti.