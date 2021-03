Mara Venier e Francesca Fialdini ai ferri corti, lo sgarbo della Venier non passa inosservato

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier, la domenica alla conduzione di Domenica In ha un successo strepitoso merito del suo modo dio fare sempre allegro nonostante il momento sia molto difficile. La Venier, da grande professionista quale è, sa sempre sia come alleggerire la situazione al momento giusto che affrontare i vari argomenti con la serietà che il caso richiede. Fa anche un’ottima informazione ospitando ogni domenica il Prof. Lefoche che ha la capacità di spiegare a tutto il pubblico della domenica, di volta in volta, quale è la situazione in cui ci troviamo rispetto alla pandemia e risponde anche alle domande sia della Venier sia di altri che mandano messaggi privati sul cellulare di zia Mara per avere delle risposte serie e in tempo reale.

E’ diventato uno spazio imperdibile che fa servizio pubblico.

Tra Mara Venier e Francesca Fialdini non corre buon sangue

Il pubblico da casa ha avuto l’impressione, in più di un’occasione, che tra Mara Venier e Francesca Fialdini non corra buon sangue.

Questo perché, domenica scorsa, prima dei saluti, Mara Venier ha avuto ospite in studio, come sta accadendo da qualche domenica, Vincenzo De Lucia che imita Barbara D’Urso. Dopo il momento divertente anche della macchina della verità, De Lucia, congedandosi, nelle vesti di Barbara D’Urso ha invitato i telespettatori a cambiare canale sintonizzandosi su canale 5 perchè di lì a breve sarebbe iniziata Domenica Live.

La Venier, ridendo di gusto, è stata al gioco non correggendo De Lucia invitando, piuttosto, a rimanere su Rai 1 per seguire la Fialdini che conduce, subito dopo, Da noi a ruota libera.

L’invito a cambiare canale, anche se fatto in modo ironico, non è stato certamente apprezzato dalla Fialdini.

Tra l’altro è accaduto anche in altre occasioni che Mara Venier non si sia preoccupata di lanciare il programma che segue Domenica In, condotto dalla Fialdini.

Per questo il pubblico, sia quello da casa che quello del web, ha concluso che tra le due non ci sia molta sintonia.

Francesca Fialdini torna dopo il Covid e dice: «Il virus ti fa sentire solo»

Francesca Fialdini è tornata domenica scorsa in onda dallo studio di Da noi a ruota libera dopo aver contratto il covid ed essere rimasta a casa, in isolamento, a condurre con l’aiuto di Nek.

Tornata in studio, ha voluto dare la propria testimonianza su cosa sia il covid e ha anche fatto una raccomandazione su non sottovalutare la malattia anzi, ha invitato a stare molto attenti e ad alzare la guadia il più possibile.

Francesca Fialdini ha detto: «Questo virus ti fa sentire in colpa e ti fa sentire solo. I primi giorni ero preoccupata perché non sapevo se fossi stata o meno fonte di contagio per qualcun altro… non vi nascondo che sono stati momenti molto difficili. Appurato questo il 50% del lavoro era fatto… poi però arriva la solitudine, questo virus ti obbliga a stare giustamente isolato, ma non sai come si comporterà e non sai come reagirà il tuo corpo».

E poi ha concluso: «Io vi posso assicurare che la forza, il coraggio, la gioia che mi avete trasmesso, mi ha permesso di far girare la ruota molto velocemente e nel verso giusto. E’ solo merito vostro e sono molto felice di essere qui».