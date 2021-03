Paola Turci, decide finalmente di parlare di Francesca Pascale e racconta tutto su loro due

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Turci è una bravissima cantante sempre molto riservata e schiva. Diversi anni fa ha subì un terribile incidente stradale che, per alcuni anni, le ha lasciato cicatrici importanti sul volto che lei ha accettato solo dopo anni di grandissimo dolore e sofferenza. Paola Turci è sempre stata una bellissima donna e quella cicatrice non riusciva proprio ad accettarla, infatti, come racconta lei stessa, girava con i capelli pettinati in modo tale che le coprissero la parte di volto interessata dai segni dell’incidente. Poi, però, è riuscita a rinascere e a volersi di nuovo bene e questo traspariva anche dalle sue canzoni.

Paola Turci e l’amore per Francesca Pascale

Durante l’estate scorsa, Paola Turci e Francesca Pascale sono state paparazzate in atteggiamenti inequivocabili che hanno fatto capire a tutti che formavano una coppia, sentimentalmente parlando.

Se Francesca Pascale, pare avesse preso abbastanza bene che la notizia fosse divenuta di dominio pubblico, al contrario Paola Turci, a detta di tanti, la prese molto male perchè, da sempre molto riservata avrebbe preferito tenere per sé il suo orientamento.

Le dichiarazioni di Paola Turci che decide di venire allo scoperto

Paola Turci, dopo che sulle prime è rimasta in silenzio perché non voleva assolutamente rivelare nulla della sua vita privata anche quando le foto con Francesca Pascale stavano circolando, ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale F e ha dichiarato a proposito della notorietà di Francesca Pascale: “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”.

E se racconta anche che, in passato le è stata attribuita una relazione con Gianna Nannini dice anche che quando aveva 20 anni di lei dissero: “Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere …”.

Paola Turci ha detto di essere anche etero se le piace un uomo.

E poi ha dichiarato: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo».

E poi, ancora: «I pettegolezzi li detesto in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento».

E poi, a proposito del femminismo dice: «è un tema di vita. Io mi sono resa conto delle differenze di trattamento tra uomo e donna fin da piccola. Mia sorella e io sapevamo rifare il letto, mio fratello no. Sembra una sciocchezza, in realtà è un segnale importante».