Antonella Clerici fa una proposta inaccettabile a Paolo Bonolis in diretta tv: la reazione di Paolo è da applausi

Antonella Clerici fa una proposta “indecente” al collega Paolo Bonolis e la sua risposta è stata piuttosto esilarante. Stiamo parlando di due mostri sacri della televisione italiana. Antonella da diversi anni si è confermata una delle più brave e amate conduttrici di casa Rai. Paolo Bonolis, invece, ha alle spalle una carriera davvero molto ricca sia in Rai che in Mediaset e di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Insieme, i due sono davvero una coppia perfetta, ovviamente da un punto di vista professionale. Sembra che nei giorni scorsi, durante una puntata di È sempre mezzogiorno, il programma condotto dalla Clerici, quest’ultima abbia voluto lanciare un appello al suo amico e conduttore. Si è trattato di una proposta che però non è passata inosservata e che ha fatto anche discutere parecchio. Ma vediamo un po’ di cosa si tratta.

Antonella Clerici lancia un appello al collega Paolo Bonolis

Antonella è da diversi mesi ormai al timone di una nuova trasmissione intitolata È sempre mezzogiorno. Come tutti sappiamo, si tratta di un programma basato sul tema cucina ma inevitabilmente, in tutti questi mesi, si è parlato anche tanto di informazione, soprattutto in questo periodo di pandemia. La conduttrice è stata infatti per parecchio tempo in prima linea contro la diffusione del coronavirus, lanciando appelli ai telespettatori, cercando di sensibilizzare più possibile su questo tema. Riguardo proprio questa situazione, sembra che la conduttrice nei giorni scorsi abbia fatto una proposta al collega Paolo Bonolis.

La proposta della bionda conduttrice coglie tutti di sorpresa

La conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha voluto così nel corso di una puntata andata in onda qualche giorno fa, lanciare un appello al suo amico e collega Paolo lasciando tutti senza parole. “Quando finirà questo periodo e riprendiamo tutti insieme la stagione televisiva, potrebbe essere bello fare una cosa tutti insieme, Rai e Mediaset”. Queste le parole riferite da Antonella, che hanno ovviamente lasciato tutti quanti senza parole. “Lavoriamoci, Io lavoro con Carlo Conti e tu con Maria De Filippi”, ha aggiunto poi la Clerici, che pare non scherzasse affatto. In realtà, la conduttrice pare avesse uno scopo con queste dichiarazioni, ovvero cercare di aiutare più possibile gli italiani a superare questo momento particolarmente difficile, grazie all’intrattenimento, superando ogni tipo di concorrenza e antagonismo.

Paolo accoglie la proposta della collega

Paolo Bonolis una volta ascoltate le parole della sua amica e collega, sembra che abbia accolto questa proposta. Non è tardata ad arrivare così la risposta del conduttore di Avanti un Altro, il quale si è detto particolarmente felice di questa iniziativa. “Sarebbe bello. Io l’ho proposta tante volte una cosa dove le due aziende si unissero tra loro, però, sai, un conto siamo noi che abbiamo il piacere dello spettacolo, un conto sono i conflitti economici, aziendali e politici”. Questa la replica del marito di Sonia Bruganelli.

Poi però Paolo si scontra con la realtà e aggiunge: “Quelli non c’hanno sentimenti”. Non contento, poi Paolo continua. “A Mediaset c’è della gente in gamba, in questo periodo un po’ particolare l’unica persona con cui ho avuto un colloquio intenso ed importante è stato Alessandro Salem, persona estremamente in gamba, preparata, attenta e rispettosa, ma lui non è il proprietario dell’azienda, è uno dei massimi dirigenti, ma deve rendere conto a chi investe del denaro”. Insomma, l’idea è nobile ma ovviamente la scelta non spetta ai conduttori.