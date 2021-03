Festival di Sanremo 2021, Amadeus si infuria e replica sul palco dell’Ariston contro la Regione Liguria per lo spot con cui fa ironia sul Festival

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus una furia, lo spot della Regione Liguria ironizza sulla manifestazione canora ed il conduttore non la prende affatto bene. È proprio vero allora che il conduttore è allo scuro di alcune dinamiche? In queste prime due serate, il conduttore e direttore artistico della 71esima edizione del Festival, sembra che in diverse occasioni abbia detto di non sapere quello che stesse per andare in onda. Lo ha detto in occasione dell’intervento di Ibrahimovich, così come su diversi interventi di Fiorello. A quanto pare, Amadeus non aveva nemmeno visto lo spot della Regione Liguria, prima che questo andasse in onda. Il motivo? Se lo avesse visto, sicuramente avrebbe avuto qualcosa da ridire. Ma per quale motivo?

Amadeus non prende bene lo spot della Regione Liguria

Come ogni anno, sul palco dell’Ariston ad un certo punto delle serate viene citata la Regione Liguria. In questa occasione viene mandata in onda una clip di breve durata, nella quale vengono mostrate le meraviglie che la regione offre. Una sorta di pubblicità per la Regione Liguria. Quest’anno, tale spot è andato in onda nella prima puntata del 2 marzo. A differenza degli altri anni, quest’anno si è trattato di un vero e proprio spot, diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti Chiara Francini e Maurizio Lastrico.

Lo spot della Regione Liguria

Il protagonista della clip è un parroco che sta per unire in matrimonio una coppia. I due promessi sposi, ovvero i due protagonisti sopra citati, si trovano sull’altare a discutere su dove andare per il viaggio di nozze. Lei vorrebbe andare al mare, mentre lui preferirebbe la montagna. Ad un certo punto il parroco invita la coppia ad andare in Liguria, un mix tra mare e monti. Nella parte finale del video, vanno in scena delle battute piuttosto divertenti, che però non sono tanto piaciute al conduttore di Sanremo.

Amadeus non approva e replica in diretta tv

Ma per quale motivo il conduttore non ha approvato lo spot della Regione Liguria? Ad un certo punto del video, sulle battute finali, il sacerdote guardando in camera dice “Liguria, di tutto, di più”. La sposa Francini, accusa il parroco di aver rubato questa frase ad uno spot della Rai. La risposta del parroco pare sia stata “Ma chi ne se accorge… Dopo la terza canzone a Sanremo dormono tutti“. Amadeus non è voluto rimanere in silenzio e dopo essere tornati in studio ha replicato. “Eeeh… vorrei smentire i creativi: dopo la terza canzone non si è ancora addormentato nessuno”. Queste le parole del conduttore. Insomma, che la Regione Liguria abbia fatto una gaffe?