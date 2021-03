Sanremo 2021, Amadeus fa una clamorosa gaffe con Giuliano Sangiorgi ma arriva Fiorello in soccorso che dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri è andata in scena la terza puntata del Festival di Sanremo 2021, molto seguita e tanto apprezzata dai telespettatori italiani. È stata una serata particolare, in cui si sono esibiti tutti i Vip in gara, insieme ad altri artisti, in duetto. Ma a rendere ancora più magica la serata, è stato il tributo ad un grande artista della musica italiana, che purtroppo è venuto a mancare un pò di tempo fa. Stiamo parlando di Lucio Dalla, l’artista che proprio ieri, 4 marzo, avrebbe compiuto gli anni.

Festival di Sanremo, grande tributo a Lucio Dalla con i Negramaro

A portare la musica di Lucio sul palco dell’Ariston, uno dei gruppi musicali più amati di sempre, ovvero i Negramaro. Una volta terminata l’esibizione però, pare ci sia stato un momento di grande imbarazzo che in qualche modo ha raffreddato gli animi. Tutto è avvenuto nel momento in cui Amadeus ha invitato Giuliano Sangiorgi a lasciare il palco, peccato che la band avrebbe dovuto esibirsi in due canzoni e non soltanto in uno. Giuliano, così, dopo aver ascoltato l’invito di Amadeus, sembra abbia mostrato un certo disagio ed avrebbe fatto capire al conduttore che in realtà, dovevano cantare ancora un altro brano. Un attimo dopo, Amadeus pare in seguito alle insistenze di Sangiorgi si sia reso conto di aver commesso un errore e di aver fatto una gaffe davvero clamorosa.

La gaffe di Amadeus con Giuliano Sangiorgi

Intervenuto, prontamente Fiorello, spalla destra di Amadeus, che rivolgendosi a Giuliano gli avrebbe detto “Perdonalo”. Poi il direttore artistico ed il suo collega, hanno lasciato il palco ancora una volta ai Negramaro. Giuliano è stato protagonista di un monologo davvero molto emozionante, con tanto di citazioni estrapolati da brani dello stesso Lucio come “Come è profondo il mare”. Il cantante dei Negramaro avrebbe poi citato altri artisti molto famosi tra i quali Fabrizio De Andrè.

La serata delle cover, un’emozione dopo l’altra

I padroni di casa, Amadeus e Fiorello sono saliti sul palco per la terza sera consecutiva, affiancati da Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. In qualità di co-conduttrice è salita sul palco anche la supermodella Vittoria Ceretti. Ad aprire la serata, come abbiamo visto, i Negramaro che hanno reso l’ambiente ancora più magico. Ospite ancora una volta Achille Lauro, che nella serata di ieri si è esibito con Emma Marrone e Monica Guerritore. Insieme hanno portato in scena un quadro bellissimo. Ed ancora Ibrahimovic è salito sul palco ed ha voluto al suo fianco l’amico e collega Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, con il quale si è esibito sulle note di “Io vagabondo” dei Nomadi. Poi è stata la volta del giovane Donato Grande, campione di powerchair football e poi ancora l’attrice Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari.