Vita in Diretta, scoop di Alberto Matano “Vi faccio ….”

Alberto Matano come sappiamo, è il conduttore del programma La vita in diretta uno dei più importanti Rai 1. Proprio in questi giorni sembra che l’ex volto del Tg1 abbia parlato di uno show dedicato alla grande artista Loredana Bertè, che andrà in onda proprio martedì sera. Ebbene nella seconda parte della trasmissione ovvero nello spazio chiamato Pop, si è parlato ovviamente del Festival di Sanremo e pare che sia stata svelata una anticipazione proprio sul programma di Loredana Bertè. Ma vediamo di cosa si tratta.

Alberto Matano, anticipazioni sullo show dedicato a Loredana Bertè

‘Non sono una signora’, è questo il nome del nuovo show di Loredana Bertè che andrà in onda martedì e sarà condotto proprio da Alberto Matano. È stato quest’ultimo a svelare qualche aneddoto relativo al loro primo incontro ed a come poi è nata questa collaborazione. “Io e Loredana ci siamo incontrati e abbiamo fatto un giro in macchina. Vi faccio vedere il video per la prima volta”. Queste le parole riferite proprio da Alberto Matano, mandando in onda nel contempo un filmato registrato proprio mentre lui e Loredana Bertè hanno fatto un giro in auto andando per le vie della capitale di sera.

Giro in auto per le vie di Roma per l’ex volto del Tg 1 e Loredana

Sembra che durante questa loro passeggiata in auto l’artista abbia raccontato qualcosa di se e della sua vita privata al conduttore. “Faccio ogni mattina due ore di cyclette mentre in televisione guardo Storie Italiane, di Eleonora Daniele”. Questo quanto raccontato da Loredana. Non è di certo un caso il fatto che il conduttore de La vita in diretta poco prima di mandare in onda il filmato, avesse lanciato una anticipazione proprio alla collega Eleonora Daniele, sua ospite in studio. “Loredana mi ha detto una cosa che ti riguarda da vicino”, queste le parole di Matano, rivolte alla sua collega.

Lo show di Loredana Bertè condotto da Alberto Matano

Andrà in onda martedì questo show condotto da Alberto Matano e dedicato proprio alla grande artista che tra l’altro è stata anche ospite della prima serata del Festival di Sanremo. La RAI pare abbia deciso di non scontrarsi con Maria De Filippi, mandando in onda questo speciale programma di sabato. Il programma celebrerà il 70esimo compleanno dell’artista. Successivamente ci sarà anche uno spazio dedicato al grande attore Christian De Sica, ma la data è ancora da definire.