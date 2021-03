L’Eredità, duro intervento di Alessandro Gassman “Non mi …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Eredità è un programma molto amato dai telespettatori italiani, condotto da Flavio Insinna. Il quiz show va in onda tutti i giorni, su Rai 1 e tiene incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. A piacere è innanzitutto il format, ma di certo anche la bravura e la professionalità del conduttore, che con la sua simpatia e professionalità, ha conquistato il cuore di milioni di italiani. Il gioco piace molto anche ai personaggi noti del mondo dello spettacolo e tra questi sembra esserci anche Alessandro Gassman. Quest’ultimo, proprio in questi giorni, sembra che dopo aver letto sui social alcuni commenti sul programma, abbia voluto dire la sua, intervenendo pubblicamente. Ma che cosa è accaduto?

L’Eredità, uno dei concorrenti “sosia” di un noto attore italiano

Lo abbiamo già detto, il quiz show più popolare di Rai 1 piace tanto ai telespettatori italiani ed è seguito anche dai Vip della televisione italiana. A confermare ciò, è quanto accaduto nei giorni scorsi, quando Alessandro Gassman, il noto attore ha deciso di intervenire e di dire la sua pubblicamente. Alcuni utenti avrebbero detto che uno dei concorrenti in gara, somigliasse tanto ad un noto attore romano.

L’intervento di Alessandro Gassman sui social

Il concorrente in questione era Yuri, mentre il noto attore pare fosse proprio Gassman. Qualche utente social, avrebbe addirittura detto che Yuri fosse il sosia del noto attore. Ad un certo punto, sui social, sarebbe intervenuto proprio lui, l’attore dicendo la sua al riguardo. Quest’ultimo avrebbe detto di non essere proprio d’accordo con l’opinione degli utenti. Secondo Alessandro, Yuri somiglia si ad un noto attore, che però non è lui, bensì James Coburn, il protagonista di film tra i quali Giù la testa o ancora I magnifici sette. “Mi ha detto che ci sta un concorrente in tv che mi assomiglia. Ma non assomiglia per niente a me, sveglia”. Questo quanto ribadito ancora dall’attore.

Chi è Yuri, il concorrente de l’Eredità

In queste ultime settimane, a L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, è arrivato un concorrente di nome Yuri, molto apprezzato dal pubblico. Di lui sappiamo che è Commissario Capo, che si è fatto notare dal grande pubblico per la sua bravura e per la somiglianza che in molti vedono con un noto attore romano, Alessandro Gassman. È laureato in Scienze politiche ad indirizzo Politico-Internazionale ed ha proseguito con un Master in scienze della sicurezza. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, se non che ha una figlia di 12 anni.