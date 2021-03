Meghan Markle e Harry, dopo l’intervista accade qualcosa di imprevisto …

0 SHARES Condividi Tweet

Meghan Markle ed il Principe Harry in questi giorni sono finiti al centro di una polemica infinita, dopo aver rilasciato un’intervista piuttosto scioccante. I Duchi di Sussex sembra che in seguito alle loro dichiarazioni piuttosto forti ed accuse mosse nei confronti della Corona, abbiano perso la loro grande popolarità, soprattutto in Gran Bretagna. È questo quanto è emerso da un sondaggio effettuato da YouGov e reso noto dal The Telegraph.

Meghan Markle e Harry hanno perso la loro popolarità dopo l’intervista

Secondo quanto è emerso da questo sondaggio, la popolarità dei Duchi di Sussex sarebbe crollato in modo vertiginoso. Si evince che il 45% degli intervistati abbiano espresso un’opinione positiva sul principe Harry. Il 48% invece, ha espresso un parere negativo. La stessa cosa sarebbe accaduta per la moglie, ovvero per Meghan Markle. Del resto, dopo le dichiarazioni piuttosto scioccanti rilasciate da entrambi, c’era da aspettarselo. Le dichiarazioni di Meghan, nello specifico sono state le più gravi e pesanti.

Racconti shock e accuse pesanti alla Corona

La Duchessa, avrebbe raccontato alla signora Winfrey di fatti ed eventi molto gravi, accaduti quando era incinta del suo primo figlio Archie. Pare che all’epoca, un membro della famiglia reale, fosse piuttosto preoccupato del fatto che il bambino, una volta nato, potesse avere la pelle scura. Il periodo più bello della sua vita, sarebbe diventato un vero incubo per Meghan, tanto che quest’ultima ha confessato di aver anche pensato al suicidio. Ed ancora, Meghan avrebbe anche raccontato di non aver avuto aiuto da parte del dipartimento risorse umane, semplicemente perché non faceva parte dello staff.

Anche il Principe Carlo perde popolarità

Oltre ad Harry e Meghan, sembra che anche un altro membro della famiglia reale stia perdendo grande popolarità. Si tratterebbe del Principe Carlo. Il motivo? Pare che molto dipenda dalle dichiarazioni rilasciate da Harry, il quale si è detto deluso dalla mancanza di empatia del padre. In seguito all’intervista, il 42% degli intervistati ha riferito di avere un’opinione negativa del Principe Carlo. Quest’ultimo, in questi giorni, sembra abbia riferito di essere molto preoccupato per le accuse di razzismo che sono state sollevate dai Sussex. Inoltre, il Principe di Galles, avrebbe anche detto di essere rimasto deluso dalle parole del figlio e della nuora. Insomma, le parole dei Duchi di Sussex, hanno sicuramente sconvolto il mondo intero, ma la famiglia è quella che ne sta risentendo maggiormente. E voi da che parte state?