Verissimo, ospite Ilary Blasi fa una richiesta a Silvia Toffanin che le risponde con un rimprovero secco: «Qui non si taglia niente», momenti di imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Silvia Toffanin, che conduce Verissimo da tantissimi anni, è sempre fresca e genuina e, nonostante sia molto dolce e affabile, mostra anche un carattere fermo e deciso. La Toffanin con i suoi ospiti è sempre rispettosa e non va mai oltre ciò che loro vogliono dire e per questo chiunque vada da lei a farsi intervistare torna poi volentieri.

Ilary Blasi durante l’intervista chiede a la Toffanin di tagliare una frase ma la Toffanin si rifiuta

Ieri, ospite da Silvia Toffanin è andata Ilary Blasi che, da lunedì 15 marzo, condurrà su canale 5 L’isola dei famosi, per la prima volta dopo che per tante edizioni al timone è stata Alessia Marcuzzi.

Ilary Blasi sì è detta molto emozionata e ha rilasciato alla Toffanin della quale è molto amica, una lunga intervista.

Ilary Blasi ha detto alla Toffanin durante l’intervista: «Se sono emozionata? Oggi è sabato, ci penserò lunedì a venti minuti dalla diretta. Quando ti prende quell’ansietta allo stomaco che non va né giù né su. Che quasi non sai se devi andare in bagno… Che dici mi faccio un clistere? Magari questa la tagliamo…». E Silvia Toffanin, di rimando, l’ha bloccata subito dicendole: «Qui non si taglia niente…».

Ilary Blasi racconta la sua lunga storia d’amore con Francesco Totti

Ilary Blasi ha poi raccontato il suo matrimonio e la sua famiglia e ha detto: «Nella nostra famiglia c’è molto equilibrio. I due ragazzi, Cristian e Chanel, che sono nell’età adolescenziale mi sembrano educati ed equilibrati. Dico pochissimi ti voglio bene, solo ai figli. Io mi vergogno a dirlo ai miei genitori. Ho tantissime amiche, ho un gruppo da quando avevamo 14 anni, la comitiva. Ho riempito la mia vita di quello che volevo e sono orgogliosa di questo».

E poi, del marito Francesco Totti ha detto: «Dopo 19-20 anni lui mi guarda ancora con gli stessi occhi delle prime volte. Certe volte penso ‘magari si è impallato’. Non c’è un segreto, la base è l’amore. La morte di mio suocero per Covid? Non sei mai pronto alla morte di un genitore. Con la pandemia è ancora peggio».

E poi quando ha parlato della morte del suocero, il papà di Francesco Totti ha pianto e si è commossa anche Silvia Toffanin e le due donne hanno detto: «Ci siamo sostenute a vicenda».