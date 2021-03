Bonolis, duro attacco e parole di fuoco contro di lui: “Non fa ridere e … ”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis è tornato al centro della scena con il suo programma quotidiano di fascia serale “Avanti un altro”.

Paolo Bonolis è molto amato e molto apprezzato sia per la sua cultura che per il suo spirito sempre goliardico.

Però, come è normale che sia, c’è anche chi non lo ama particolarmente perchè a volte le prese in giro dei concorrenti che gli capitano a tiro sono tali che il suo modo di fare sembra un po’ esagerato. Il pubblico a casa lo ama ma c’è anche chi gli muove qualche critica.

Paolo Bonolis criticato a Tv talk

Tv Talk, La trasmissione del sabato pomeriggio condotta da Massimo Bernardini è molto seguita e amata e, per molti, è un appuntamento fisso del sabato pomeriggio.

Nella puntata di sabato 13 marzo, la trasmissione si è occupata di Paolo Bonolis e di come nei suoi programmi approccia i concorrenti che partecipano.

L’attore Francesco Mandelli, ospite in trasmissione, ha detto a proposito del modo di fare di Paolo Bonolis: “Io non parlerei di bullismo, è vero che ogni tanto esagera, non fa ridere e le gag non sono bellissime ma girano 5 puntate per 50mila anni, dunque ci sta che alcune battute non siano riuscite. C’è un’esigenza di questo tipo, di fare ridere.”

Invece, Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha preso le difese di Bonolis e ha detto: “Ha quel linguaggio che a volte è altissimo ed altre volte è totalmente greve. E per questo può passare da una generazione all’altra senza difficoltà.”

Paolo Bonolis e sua figlia Silvia

Paolo Bonolis ha rilasciato un’intervista al Messaggero, in occasione della quale ha parlato di sua figlia Silvia e ha detto: “La cosa più pesante della mia vita? Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, da 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”.

E poi ha spiegato: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.

Invece Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis aveva raccontato: “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”.