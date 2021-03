Maurizio Costanzo, interviene a gamba tesa e fa un commento durissimo “Non è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il periodo che stiamo vivendo è pieno di preoccupazioni e di difficoltà.

Non c’è nessuno che possa sentirsi esente dalla situazione nella quale siamo piombati circa un anno fa e dalla quale non riusciamo a venirne fuori. Chiaramente stiamo parlando del covid e della pandemia che ci attanaglia e che ha cambiato le nostre giornate, il nostro modo di vivere anche le nostre priorità. Ormai ciò che c’è da tutelare più di ogni altra cosa è la salute e questo a discapito anche della situazione economica, assolutamente precaria per tantissime persone. Ci dicono, e ne siamo convinti un po’ tutti, che l’unica via d’uscita è quella dei vaccini e solo quando sarà vaccinata circa l’80 % della popolazione ne potremo venire fuori. Ma da qualche giorno c’è anche la preoccupazione per i morti che in qualche modo si stanno collegando alla somministrazione del vaccino Astrazeneca e, fino a quando non ci saranno risposte certe sulla correlazione o meno del vaccino Astrazeneca con questi decessi, in tanti stanno rinunciando, pur avendo diritto, al vaccino. E poi c’è anche il popolo dei no vax che si ostina a non voler, per nessun motivo, sottoporsi ai vaccini. Di questo fa parte una concorrente de L’isola dei famosi che parte questa sera, Daniela Martani.

Maurizio Costanzo attacca Daniela Martani: “Il suo comportamento non è un buon esempio”

Maurizio Costanzo, che cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo, ha risposto ad una lettrice che ha scritto a proposito della partecipazione di Daniela Martani, una no vax, all’Isola dei Famosi: “E’ il nome che mi piace di meno. Sono senza parole perché Canale5 manda in onda in prima serata una persona che è contraria ai vaccini e non vuole indossare la mascherina”.

E Maurizio Costanzo ha risposto così: “Le sue dichiarazioni sul covid e il suo comportamento non sono un buon esempio. Possibile che sull’Isola cambi idea”.

Però, poi, ha anche aggiunto: “Daniela Martani si è sottoposta a tutti i vaccini previsti dalla produzione”.

Selvaggia Lucarelli attacca Ilary Blasi e Mediaset per la partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei famosi

Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva attaccato Mediaset e Ilary Blasi per avere dato la possibilità ad una no vax, Daniela Martani di partecipare ad un programma televisivo che ha un così lungo seguito di telespettatori e aveva scritto così: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone”.