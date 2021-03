Isola dei famosi, Ilary Blasi molto tesa fa più di una gaffe e poi ammette “Ho rovinato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è iniziata un’altra edizione de L’Isola dei famosi, quest’anno condotta, per la prima volta, da Ilary Blasi che mancava dallo schermo da un po’.

Forse per questa lontananza che la Blasi è apparsa molto tesa e agitata e, già prima di entrare, ha fatto una gaffe. Infatti, senza sapere che i microfoni erano già accesi, prima che comparisse in studio si è sentita la sua voce molto tesa che diceva “Vado?” e poi è entrata in studio.

E poi, a seguire ha fatto un’altra gaffe quando ha detto: «Questa sera vi faccio entrare nella … cioè nella Palapa».

E, rendendosi conto, ha subito ammesso: «Ho rovinato tutto era un momento suggestivo!»

L’Isola dei famosi, cast e opinionisti

L’Isola dei famosi è iniziato ieri e i concorrenti erano, come al solito, in Honduras.

I concorrenti di questa edizione che si dividono in burinos e rafinados, sono, tra gli altri: Paul Gazza Gascoigne, con il quale la Blasi ha provato a parlare ma lui non conosce bene l’italiano e allora la Blasi ha detto: “Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazzi manco parlo l’italiano! Al massimo Tommaso lo sa. Sarà la mia Olga Fernando” e poi Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma, Elisa Isoardi e tanti altri. In studio, invece, come opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorsi e in collegamento da casa, causa covid, Elettra Lamborghini.

Prima di cominciare Ilary Blasi ha fatto un gesto molto elegante salutando Alessia Marcuzzi che ha presentato il programma delle scorse edizioni e ha detto: “Voglio salutare chi mi ha preceduto alla conduzione dell’isola e che sicuramente ci starà guardando: Alessia Marcuzzi“.

Le polemiche su una concorrente, Daniela Martani

Già prima di iniziare il programma è stato al centro di alcune polemiche perché una concorrente Daniela Martani è dichiaratamente no vax.

In tanti hanno protestato sulla sua partecipazione, a cominciare da Selvaggia Lucarelli ma Ilary Blasi al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “Solo gli stupidi non cambiano idea, magari riusciamo a farle cambiare opinione”.

Ilary Blasi, che è alla conduzione dopo Alessia Marcuzzi ha dichiarato “ … nessuno ha rubato niente a nessuno … Ho deciso di lasciare il Gf Vip, una scelta ponderata e consapevole. Poi Mediaset mi ha chiamato per l’Isola” e, a proposito della conduzione di Alessia Marcuzzi ha detto: “Condurre è un’esperienza talmente personale che è difficile sia chiedere sia dare consigli. E poi preferisco sbagliare con la mia testa piuttosto che essere costretta a fare chiamate per lamentarmi dei consigli sbagliati”.

Invece, sugli opinionisti ha detto: “Abbiamo cercato di prendere un pubblico vasto, che tocchi età differenti … Ormai anche la tv vive di social e proviamo ad accontentare tutti. Tra i concorrenti dell’Isola c’è anche Awed (Simone Paciello), un famosissimo tiktoker, anche questo è un modo per guardare ai giovani. E poi conduco io, che non sono di primo pelo, ma nemmeno anziana: sono l’anello di congiunzione tra tutte queste diverse generazioni”.

E, a proposto della distinzione dei concorrenti di quest’anno tra Buriňos e Rafinados ha detto di se stessa: “Rimango burina, il successo mi ha solo ‘raffinado’ un po’”.

E poi ha aggiunto: “Inutile dire che mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci, de core e de panza come diciamo noi. Gli altri invece hanno buon gusto, fanno gli intellettuali. Non fa per me… Mai perdere le origini, io rimango burina, diciamo che il successo mi ha rafinado un pochino…”.