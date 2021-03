Soliti Ignoti, Simona Izzo ad Amadeus “Mio marito dice che tu …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Soliti Ignoti, a trionfare nella puntata di lunedì 15 marzo 2021 è stata Simona Izzo. E’ stata proprio l’attrice e sceneggiatrice, l’ospite del programma condotto da Amadeus, Soliti Ignoti- Il ritorno.

Soliti Ignoti, a trionfare è lei Simona Izzo

Nei mesi precedenti anche altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo l’hanno preceduta ed hanno giocato, sempre per beneficenza. Ad ogni modo, nel corso della puntata, la regista ha trionfato, vincendo ben 18 mila euro che saranno devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma, per la lotta contro il Covid. Per chi non ha potuto assistere alla puntata, sembra che la Izzo abbia tentennato molto alla fine, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto abbinare il parente misterioso. Poi, alla fine sembra aver trovato la giusta combinazione, vincendo una cifra non male. Piuttosto incredula in seguito alla vincita, la regista avrebbe esclamato “Mamma, ho vinto per lo Spallanzani!”. Nel corso della puntata, poi, sembra che siano stati tanti i momenti divertenti che hanno visto come protagonisti proprio Simona e Amadeus.

Simpatico siparietto tra Simona e Amadeus

“Mio marito è geloso di te, dice che sei sexy”. Ospite della puntata dei Soliti Ignoti anche un’attrice di Makari, la fiction di casa Rai, la cui prima puntata è andata in onda proprio ieri sera, lunedì 15 marzo 2021. L’attrice, Ester Pantano ha partecipato però come ignoto. Come sappiamo, le dinamiche del gioco Rai prevedono ben otto identità segrete per le quali i protagonisti poi si mettono alla prova, per cercare di indovinarle, nella speranza poi di portare a casa un montepremi, più o meno consistente. Nella serata di ieri, il nome di Simona Izzo è rimbalzato in pochi minuti. Inizialmente sembra che la moglie di Ricky Tognazzi non abbia fatto un buon lavoro, perdendo già nelle prime battute un montepremi da circa 4 mila euro. Poi alla fine ha perso tutto, tanto che lo stesso Amadeus sembrava piuttosto “preoccupato”.

Chi è Simona Izzo

Classe 1953, Simona è nota per essere una grande donna del mondo dello spettacolo ma soprattutto del cinema. E’ una delle doppiatrici più famose del nostro paese, ma non solo, visto che è anche attrice, sceneggiatrice, regista e personaggio televisivo. Figlia del grande doppiatore e direttore del doppiaggio Renato Izzo, la sua famiglia è composta da molti artisti. E’ stata sposata con Antonello Venditti, dal quale ha avuto un figlio di nome Francesco e da molti anni sta insieme a Ricky Tognazzi.