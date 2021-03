Vita in Diretta, Caterina Balivo terrorizzata dice ad Alberto Matano “Mia madre ha fatto il vaccino del lotto Astrazeneca ritirato”

0 SHARES Condividi Tweet

Vaccino AstraZeneca, anche in Italia è arrivata la sospensione precauzionale, dopo quanto accaduto in questi giorni. Stop, quindi, al vaccino da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, che ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea il divieto di utilizzo di questo vaccino anglo-svedese tu tutto il territorio nazionale. Ovviamente, questo in attesa che l’Ema si pronunci al riguardo. Dopo le morti sospette nel nostro paese e dopo l’ennesimo caso di una donna napoletana di 54 anni, in terapia intensiva dopo essersi sottoposta al vaccino, l’Aifa è intervenuta. Adesso sono in molti ad essere preoccupati, tra questi anche la nota conduttrice Caterina Balivo. Ma per quale motivo?

AstraZeneca sospesa la vaccinazione in via precauzionale, Caterina Balivo in ansia

Come abbiamo già anticipato, anche Caterina Balivo al momento sembra essere particolarmente preoccupata per quanto sta accadendo nel nostro paese. La conduttrice è stata ospite a La vita in diretta, nel salotto di Alberto Matano e sembra aver rivelato di aver avuto tanta paura per la madre, che si è sottoposta alla vaccinazione AstraZeneca. Il lotto sarebbe quello interessato dal richiamato e proprio per questo motivo, la conduttrice è molto in ansia per la madre.

La preoccupazione della conduttrice

“Aveva appena fatto la dose del lotto ritirato“. Questo quanto raccontato da Caterina Balivo, nel salotto di Alberto Matano, a poche ore dalla notizia riguardante la sospensione del vaccino, su decisione dell’Aifa, su tutto il territorio italiano. Questo, ricordiamo che è avvenuto dopo le morti sospette per trombosi che si sono verificate in Sicilia e dopo il ricovero in terapia intensiva di una donna napoletana. “Quando ho sentito la notizia, mia mamma aveva appena fatto la dose proprio del lotto ritirato”, ha dichiarato la Balivo. “Quando leggi queste notizie e conosci persone a te care che l’hanno fatto la prima cosa che fai è chiamarle e chiedergli: ‘Come state?'”, ha aggiunto ancora la Balivo, facendo intravedere una certa preoccupazione, visibile ad occhio nudo sul suo volto.

Ritirato il lotto anche in altri paesi europei

Sembra che il primo paese a sollevare questo polverone sia stata la Germania e poi via via anche gli altri paesi. Da ieri è arrivato lo stop anche in Italia, su indicazione dell’Aifa. È vietato così utilizzare il vaccino AstraZeneca e questa decisione è stata spiegata attraverso un comunicato dall’Agenzia. Il prossimo giovedì, dovrà esporsi al riguardo l’Ema, che esaminerà le informazioni raccolte in questi giorni. Gli esperti stanno esaminando al momento tutti i dati disponibili.