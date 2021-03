Gianmarco Saurino pubblica uno scatto, Matilde Gioli commenta e il web si infiamma

0 SHARES Condividi Tweet

Gianmarco Saurino, è lui uno degli attori più in voga di questi ultimi anni. Il giovane attore ha preso parte a diverse fiction, alcune di queste anche di grande successo, come Che Dio ci aiuti e DOC-nelle tue mani. Una cosa è certa, che in questi ultimi mesi, soprattutto, il giovane Saurino ha acquistato una grande popolarità ed è anche molto seguito sui social. Ovviamente, gran parte del suo pubblico è femminile, visto che è anche un bellissimo ragazzo. Da pochi mesi, sappiamo che Gianmarco è tornato single. Nelle scorse ore, sembra che Saurino abbia pubblicato delle foto sui social che non passate inosservate. Di che foto si tratta?

Gianmarco Saurino sempre più popolare, la sua carriera dal piccolo al grande schermo

Lo abbiamo già in parte detto, Gianmarco è oggi uno degli attori più amati di sempre. Il suo account Instagram conta ben 360 mila follower e gran parte sembrano essere donne. Sui social, il giovane attore parla di sé, racconta della sua quotidianità, del suo lavoro, dello sport da lui praticato che gli permette di sfoggiare una forma fisica perfetta. La sua carriera sembra essere iniziata un po’ per caso, prendendo parte alla fiction interpretata da Elena Sofia Ricci, ovvero Che Dio ci aiuti. Poi, ha lavorato al fianco di Luca Argentero in DOC-Nelle tue mani e adesso, sembra aver confessato che a breve sarà protagonista di un film. Non solo fiction, insomma, ma per Gianmarco si sono aperte le porte del cinema. Ben presto Saurino sarà protagonista del film Maschile singolare opera prima di Matteo Pilati e Alessandro Guida che uscirà in streaming.

Sui social, l’attore pubblica una foto che non passa inosservata

Come vi abbiamo anticipato, sui social il giovane attore è molto seguito, non soltanto per la sua bravura, ma anche per il suo fascino. L’attore piace tanto alle donne, anche per il fatto di avere un’aria da bravo ragazzo. Nei giorni scorsi, Saurino sembra aver pubblicato sui social uno scatto, che ha proprio lui come protagonista. Gianmarco indossa un occhiale da solo, è solo e sullo sfondo c’è soltanto un grande cielo azzurro. Inevitabilmente questo scatto ha messo in risalto la bellezza del giovane, tanto da essere stato commentato da migliaia di donne, che hanno lasciato tanti like ma anche tanti cuori e reazioni. Tra i tanti commenti, però, non è passato inosservato quello di Matilde Gioli, una sua collega.

Il commento di Matilde Gioli

La collega ed amica di Gianmarco ha voluto, a suo modo, far sentire il suo affetto all’attore. “Madonna 😊”, avrebbe scritto la giovane attrice, facendogli indirettamente dei commenti. Matilde è anche lei un’attrice emergente e sembra che sia piuttosto attiva sui social. Una volta visto lo scatto del suo amico, non ha potuto non commentare e sembra che abbia colto in pieno, il pensiero di migliaia di donne.