Pomeriggio 5, Barbara D’Urso perde il controllo in diretta tv “Ma quanto sei antipatico”, gelo in studio

Barbara D’Urso non le manda di certo a dire e spesso nei suoi programmi ha ripreso qualche ospite per via di qualche dichiarazione o comportamento fuori luogo. È questo quanto accaduto nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, dove Barbara sul finire della puntata, sarebbe tornata a parlare di Vera Gemma, che come tutti sappiamo, è un’attuale concorrente dell’Isola dei famosi.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 parla di Vera Gemma e del suo giovane fidanzato

Proprio in quest’ultimi giorni, sembra che Vera Gemma abbia confessato di avere una storia d’amore con un giovane di soli 22 anni e questa notizia sembra aver destato parecchie polemiche in questi giorni. La conduttrice, avrebbe quindi mandato un RWM ed a quel punto l’opinionista Biagio D’Anelli avrebbe lanciato uno scoop. Quale? Secondo D’Anelli, il fidanzato di Vera Gemma, da pochi mesi si sarebbe trasferito addirittura a Roma, nella casa della naufraga. Questa notizia avrebbe lasciato senza parole tutti, ma nello specifico Franco Oppini ospite a Pomeriggio 5.

La battuta pungente di Franco Oppini, ospite in puntata

Proprio Franco Oppini, una volta appresa la notizia, si sarebbe lasciato andare ad un commento piuttosto pungente. “Forse lui non aveva casa…No?!” , ha detto Oppini, parlando del fidanzato di Vera Gemma. A quel punto sarebbe intervenuta la conduttrice che però lo ha richiamato. “Ma quanto sei antipatico.. Ma quanto sei antipatico…”. A quel punto il padre dell’ex gieffino Francesco, avrebbe cercato di rimediare al danno fatto, dicendo alla conduttrice che fa parte del suo “mestiere” fare delle battute pungenti e provocatorie. Successivamente però, questo siparietto tra la conduttrice Barbara D’Urso ed il suo ospite è continuato.

Simpatico e provocatorio siparietto tra la conduttrice ed il suo ospite

Barbara infatti, rivolgendosi a Franco, nel corso della puntata di Pomeriggio 5, gli avrebbe detto che anche lui non è più così tanto giovane e gli avrebbe anche consigliato di fare poco lo spiritoso. Il motivo? Sembra che la moglie del noto opinionista, ovvero Adina Alberti, ha diversi anni di differenza rispetto a lui, un pò come la naufraga ed il suo fidanzato. “Tu quanti anni hai? Ne hai tantissimi…Adina ne ha molti meno…Quindi cosa hai da dire nei loro confronti? Sei d’accordo vero?”, queste le parole di Barbara, che come sappiamo, non le manda di certo a dire. A quel punto, Oppini, messo alle strette avrebbe risposto a Barbara dicendo “Certo che sono d’accordo… Meglio che stia zitto”.