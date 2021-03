Sonia Bruganelli e Laura Freddi, pubblicano un selfie e lasciano tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli da sempre molto attiva sui social ha postato nelle scorse ore un selfie parecchio curioso su Instagram. Ebbene sì, pare che la moglie di Paolo Bonolis abbia pubblicato un selfie, dove appare insieme ad un’altra donna bionda, di conoscenza del marito. Stiamo parlando di Laura Freddi, che sappiamo tutti essere l’ex di Paolo Bonolis. Le due, già in passato avevano fatto capire di non aver alcun problema e di non essere per niente antagoniste. Sembrerebbe che addirittura le due donne, stiano collaborando per portare avanti un progetto comune. Ma di cosa si tratta?

Sonia Bruganelli e la foto con Laura Freddi su Instagram, cosa c’è sotto?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore Sonia ha pubblicato sui social una foto che la ritrae al fianco di Laura Freddi, l’ex di Paolo Bonolis. Questa foto in qualche modo, ha colto di sorpresa tutti quanti, anche se in realtà, già in passato le due avevano fatto ben capire che tra di loro non ci fosse nessun astio. Il loro selfie, pare sia dovuto al fatto che Laura è stata ospite ad Avanti un altro pure di sera. Al momento sono in corso le registrazioni di Avanti un altro di sera, il programma che in genere va in onda alle ore 18.45 circa, ma che prossimamente sarà mandato in onda in prima serata, sempre su Canale 5. Nelle scorse settimane, dalle anticipazioni, abbiamo visto che già ha preso parte alle registrazioni il neo vincitore della 5°edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Tommaso Zorzi ed anche la Contessa De Blanck e altri personaggi del GF Vip. Adesso arriva anche lei, la biondissima ex del conduttore romano.

Laura ospite ad Avanti un altro pure di sera

Ad anticipare la partecipazione di Laura Freddi al programma, ci ha pensato proprio Sonia Bruganelli. Quest’ultima ha postato così una foto che la ritrae insieme all’ex fidanzata del marito. Molto curiosa la didascalia, nella quale si legge “Due bionde sono meglio di una“. Laura ha così preso parte ad una puntata del programma tanto amato di Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il post piace tanto al popolo del web

Gli utenti del web sembra abbiano tanto apprezzato questo selfie di Sonia e Laura Freddi. Molti i commenti arrivati sotto al post, tutti positivi. Diversi utenti hanno voluto sottolineare come sia bello vedere due donne vicini e complici, senza alcuna invidia. “Brave donne senza invidia e competizione! Perle rare da trovare in questo mondo di invidiose”. Questo uno dei commenti apparsi sotto alla foto ed ancora “Brava Sonia complimenti… io non riuscirei mai ad essere amica della ex di mio marito”. Un altro utente scrive ancora “Questa è la foto più bella…dimostra l’intelligenza di due donne che sono riuscite a superare il passato e la competizione“.