I soliti Ignoti, ospite mette in difficoltà Amadeus che dice “E’ meglio …”, gelo in studio

Nella serata di ieri, domenica 21 marzo 2021 è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti, il noto e popolare programma condotto da Amadeus. Ebbene, l’ospite speciale della puntata di ieri è stato Giovanni Vernia, il noto comico e personaggio televisivo, tra i più amati di questi ultimi anni. Inutile dire che la puntata, del programma tanto amato di casa Rai, che tiene incollati davanti alla tv milioni di italiani ogni giorno, è stata un successone, grazie alla simpatia ed alla vena comica di Giovanni.

I soliti ignoti, ospite speciale della puntata Giovanni Vernia

Così come altri personaggi che hanno preso parte al programma nei giorni scorsi, anche Giovanni ha giocato per mandare in beneficenza il ricavato della vincita. Fino a pochi giorni fa, i soldi vinti dai personaggi noti, sono stati devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma, mentre adesso sembra che vengano devoluti ad un’associazione che si occupa di autismo. Cosa è accaduto nella puntata di ieri?

Il racconto divertente del quarto ignoto e la confessione inaspettata del comico

La puntata andata in onda domenica 21 marzo 2021 è stata piuttosto scoppiante, con protagonista Giovanni Vernia che ha fatto tanto divertire i presenti e tutti i telespettatori a casa. Il comico, nato a Genova, durante la presentazione di uno dei personaggi misteriosi, avrebbe raccontato un aneddoto molto simpatico riguardante la sua vita privata. Ebbene, ad un certo punto della serata, dopo aver richiesto un aiuto, il quarto ignoto della puntata avrebbe raccontato di essersi fermato una volta ad un posto di blocco. Non ci sarebbe nulla di strano in questa confessione, se non fosse per il fatto che il carabiniere gli si sarebbe avvicinato, chiedendo “Ma a lei chi le ha detto di fermarsi“. Insomma, il concorrente avrebbe raccontato di essersi fermato al posto di blocco, nonostante comunque non fosse stato fermato dalle forze dell’ordine.

La reazione di Amadeus e le sue parole “Meglio fermarsi piuttosto che scappare…”

Questo racconto ha tanto divertito il conduttore ed anche il noto comico. Proprio quest’ultimo, a questo punto, si sarebbe lasciato andare ad un racconto piuttosto personale. Giovanni, il noto comico avrebbe confessato di essere letteralmente scappato ad un posto di blocco, lasciando tutti basiti e stupiti. Al che Amadeus, sarebbe intervenuto dicendo “Meglio fermarsi piuttosto che scappare”. Vernia, non ha potuto non essere d’accordo con il conduttore, nonostante la sua confessione abbia tanto fatto sorridere.