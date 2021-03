Detto Fatto, Jonathan a Bianca Guaccero “Non avrei dovuto …”, la Guaccero resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Jonathan Kashanian è stato fidanzato con Bianca Atzei? È questa la rivelazione fatta a Detto Fatto, che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ebbene si, il noto Jonathan che tutti noi abbiamo conosciuto per la prima volta quando si è presentato come concorrente di una delle prime edizioni del Grande Fratello, sembra abbia avuto una storia d’amore con la cantante Bianca. Ma cosa c’è di vero in questa notizia? La rivelazione sembra sia stata fatta a Detto fatto, il programma che va in onda sui canali Rai e condotto da Bianca Guaccero. Ma cosa ha confessato Jonathan? Scopriamolo insieme.

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei, è stato davvero amore?

In realtà, già in passato si era vociferato su questa coppia, anche se in realtà pare non fosse mai arrivata nessuna conferma, né dall’una, né dall’altra parte. Adesso, a distanza di un pò di tempo, sembra che proprio Jonathan, nel salotto di Bianca Guaccero, abbia voluto fare chiarezza sul tipo di rapporto che c’è stato con la nota cantante. Kashanian avrebbe confessato di aver davvero avuto una storia d’amore con Bianca e lo ha fatto proprio mentre in studio si parlava di quelle coppie che si formano, proprio mentre entrambi stanno lavorando e stanno portando avanti lo stesso progetto. Questo è proprio quello che è accaduto a Jonathan e Bianca.

Il loro amore nato all’Isola dei famosi?

Ricorderete come entrambi sono stati naufraghi di una edizione de L’Isola dei famosi. Già in Honduras, i due erano apparsi molto vicini, ma tutti pensavano si trattasse di una grande amicizia. In realtà, ci sarebbe stato dell’altro e soltanto adesso, a distanza di tanti anni, è arrivata la conferma. Dopo la sua confessione, Bianca Guaccero, rivolgendosi a Jonathan avrebbe chiesto se tutto ciò fosse accaduto proprio durante il reality. A quel punto lui avrebbe risposto “Accontentati di quello che ti sto già dicendo che non dovrei dirti!”. Sembra che Johathan non si sia sbottonato più di tanto, anche se poi avrebbe anche aggiunto “…È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”.

Jonathan di nuovo innamorato dopo Bianca

Insomma, non si trattava soltanto di gossip ma la storia tra i due ci sarebbe stata eccome. La conduttrice gli avrebbe chiesto se fosse ancora innamorato di Bianca, ma lui avrebbe fatto capire che adesso nella sua vita c’è un’altra persona. L’ex naufrago quindi, starebbe vivendo un nuovo amore, anche in questo caso misterioso, visto che non è uscita alcuna notizia al riguardo. Chi sarà mai la donna che ha conquistato il cuore di Jonathan?