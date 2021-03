Mattino 5, Federica Panicucci senza mezzi termini su Ilary Blasi: “È stata…” e in studio tutti le danno ragione

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci è al timone di Mattino 5 da diversi anni e la sua conduzione, fresca, frizzante e diretta piace molto al pubblico che la segue e la premia con ottimi ascolti.

Federica Panicucci non ha mai nascosto anche i suoi lati più fragili così come quelli più duri e , quando qualche ospite dice o si comporta in un modo che non le piace, lei non esita a bacchettarlo di chiunque si tratti anche perchè tiene molto che nella sua trasmissione sia rispettato il massimo rigore e che la sua sia una trasmissione mai sopra le righe.

A L’Isola dei Famosi scontro tra Ilary Blasi e il modello Akash Kumar

L’Isola dei Famosi è iniziata e quest’anno, a condurla una grintosa Ilary Blasi che ha già avuto modo di mostrare tutto il suo carattere nello scontro con Akash Kumar.

Infatti, il modello che prima è stato eliminato al televoto con Angela Melillo e poi, quando gli è stata data un’altra possibilità di rimanere cambiando isola ha rifiutato, è stato trattato con molta durezza da Ilary Blasi che gli ha detto che se non voleva portare avanti il gioco fin quando gli era possibile avrebbe potuto non presentarsi proprio e dare la possibilità di partecipare a qualcun’altro che aveva voglia, più di lui, di mettersi in gioco e arrivare fino in fondo.

L’isola nella quale gli era stata data la possibilità di rimanere era Parasite Island, dove certamente avrebbe dovuto vivere in una situazione più selvaggia ma, in fondo, lo spirito del gioco all’Isola dei famosi è proprio quello.

Federica Panicucci da un giudizio su Ilary Blasi

A Mattino 5 , ieri martedì 23 marzo, dopo la puntata de L’isola de famosi di lunedì sera, Federica Panicucci ha parlato con i suoi ospiti di quanto era accaduto e ha commentato il modo di fare, severo e duro di Ilary Blasi e ha detto che “è stata lapidaria” e poi ha anche aggiunto sostenendo l’atteggiamento: “l’Isola era una chance lavorativa, si scelgono personaggi piuttosto che altri e francamente un po’ dispiace”.

Anche un’altra opinionista ha preso la parola, Arianna David, che a sostegno della Panicucci, ha detto: “Belli come lui ce ne sono tanti, ho visto un’arroganza estrema, non si può partire per un reality in questo modo”.