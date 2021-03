Akash Kumar senza freni, duro attacco a Ilary Blasi “Non so chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la polemica su Akash Kumar, uno dei concorrenti di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi 2021. Quest’ultimo è stato eliminato dal reality da diversi giorni e sembra che su di lui se ne siano dette davvero tante. Pare che subito dopo la sua eliminazione dal reality, l’ex naufrago abbia fatto delle Instagram Stories, dove ha insultato e criticato gli opinionisti del programma ovvero Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ma non è finita qui, visto che l’ex naufrago nelle scorse ore pare si sia scagliato anche contro la conduttrice dell’Isola, ovvero Ilary Blasi. Ma cosa è accaduto?

Akash Kumar contro Ilary Blasi

Nelle scorse ore, l’ex naufrago dell’Isola dei famosi ha fatto una serie di dirette Instagram, dove pare abbia detto di tutto ed abbia sparato a zero contro Ilary Blasi, dicendo di non sapere chi fosse. Poi avrebbe aggiunto che se Ilary non fosse la moglie di Francesco Totti, molto probabilmente nessuno la conoscerebbe. Insomma, parole molto pesanti quelle di Akash che non sembra aver peli sulla lingua.

L’attacco dell’ex naufrago nei confronti della conduttrice è stato piuttosto pesante. “No io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Torri Francesco io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. Ma questo modo avrò di, em no zio io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra“. Queste le parole dichiarate dall’ex naufrago. Poi l’attacco anche nei confronti di chi partecipa alle trasmissioni della D’Urso, soltanto per denaro.

Perchè non è rimasto a Parsite Island

L’ex naufrago poi, nel corso delle sue storie su Instagram, pare abbia anche voluto spiegare i motivi che lo hanno portato a non restare su Parsite Island. Dice di non essere rimasto perché non aveva voglia di fare inciuci. “Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro. Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente“. Queste ancora le parole dell’ex naufrago.

Akash si smaschera da solo

In questi giorni, Akash è stato anche criticato per il colore degli occhi che lui ribadisce essere naturale. Per confermare questa sua tesi, avrebbe pubblicato la foto di un bambino con gli occhi dello stesso colore dei suoi. Peccato che molti utenti del web abbiano smascherato il modello, dicendo che questa foto è stata estrapolata dal web e che il bimbo in foto non è lui. Insomma, questo dimostrerebbe che i suoi occhi sono frutto della chirurgia e non della natura.