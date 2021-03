Domenica In, Belen al veleno contro Stefano De Martino “Da me ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In con la conduzione, come al solito, di Mara Venier. La prima parte del contenitore domenicale si è occupata, come accade ormai da quando è iniziata la pandemia del covid, delle attuali dei vaccini e la Venier ha fatto il punto della situazione incoraggiando gli italiani a tenere ancora duro perché ormai, con la campagna vaccinale in atto, sembra vedersi la luce in fondo al tunnel. La seconda parte del programma è più leggera e tanti sono stati gli ospiti che hanno affollato il salotto della Venier a cominciare da Belen.

Belen intervistata da Mara Venier lancia una frecciata a Stefano De Martino

Belen è stata ospite da Mara Venier ed è apparsa molto emozionata fin da subito. Lo stato d’animo della showgirl argentina dipende certamente dalla gravidanza infatti Belen, in attesa della sua bambina Luna Marie il cui padre è Antonino Spinalbanese è più sensibile come tutte le mamme in attesa.

Mara Venier le ha fatto ripercorrere con dei filmati molto dolci tutta la sua vita da quando era una bambina e lei, a vedere le foto dei suoi primi anni di vita e a ripensare ai nonni che non ci sono più, si è molto commossa tanto che la Venier ha deciso di mandare la pubblicità per farla un po’ riprendere.

Belen ha parlato anche della sua famiglia, della mamma e del papà e di tuti i sacrifici che hanno fatto per i figli e ha detto: “Ho sacrificato la mia adolescenza, ma la decisione di partire è sempre stata mia: avevo voglia di ricompensare i miei genitori e di tutti i sacrifici che avevano fatto”.

E poi, ancora: “Loro sono stati fino a pochi anni fa in Argentina, poi quando è nato Santiago mia madre non è riuscita più a tornare”.

Poi i filmati e l’intervista sono proseguiti e, quando sono arrivate le immagini del figlio Santiago, ha dovuto parlare, inevitabilmente, anche dell’ex marito, Stefano De Martino al quale ha lanciato una frecciata velenosa.

La Rodriguez ha detto: “Non c’è niente di più bello dei figli, quando arrivano ci sono loro e basta. Daresti la vita per loro, te lo spiegano quando sei ragazzina, però non capisci”.

E poi ha parlato del figlio e ha lanciato una frecciata a De Martino: “Lui è un bambino speciale, non perché è mio figlio, ma lui ha un’intelligenza superiore. È uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me naturalmente!

La nuova vita di Belen accanto a Spinalbanese con la benedizione del figlio Santiago

Belen si è detta felice di quanto Santiago stia bene con il suo nuovo compagno e ha detto: “Quando ha visto la mamma di nuovo felice lui ha avuto una sorta di liberazione. È stato anche lui a convincermi. Mi ha detto ‘Questa persona è giusta per te. Secondo me lui ti ama, Dio ti ha mandato un principe’. Ma io ero già innamorata: ero libera e sentivo di poter dire qualsiasi quando ero con lui e questa cosa mi ha incantata“.