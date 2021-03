I Soliti Ignoti, Caterina Balivo sbotta con Amadeus “No, questo non …” e lui le risponde a tono “Ai soliti ignoti non …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri ospite da Amadeus a I soliti ignoti, Caterina Balivo che è andata per giocare e portare a casa una vincita, come al solito, da devolvere in beneficenza. Ogni volta che i big giocano per portare soldi nelle casse della beneficenza, si sentono gravati da un grande senso di responsabilità e si vede che fanno di tutto per vincere prendendo a cuore la causa. E così ha fatto ieri anche Caterina Balivo che ha giocato con tutta se stessa per vincere perché, come ha detto e si capiva anche, ci teneva tantissimo a contribuire alla nobile causa.

Caterina Balivo attaccata dal web “Sei un’incapace”

Purtroppo, il percorso che ieri sera ha fatto Caterina Balivo non è stato esattamente brillante perchè ha perso, in più di un’occasione tanto che il web l’ha attaccata duramente, anche fin troppo, per essere un’incapace. Il web si è scatenato contro Caterina Balivo e le hanno detto davvero di tutto, frasi del tipo: “E’ incapace, aiutatela”.

Caterina Balivo sbotta contro Amadeus Nonostante il percorso pieno di errori, alla fine la Balivo è riuscita, comunque, a vincere una bella sommetta, 35.000,00 ed è stata molto soddisfatta.

Ma, dopo un bel pò di errori, prima della vincita, ha detto, dopo aver individuato l’ultimo ignoto: “L’Importante è averlo fatto, perché veramente non si poteva…”. Poi, non sapendo che pesci prendere ha detto: “In questo momento, vorrei tanto avere una tv qui”.

Alla fine ha vinto.

Però, prima di arrivare alla vincita, ha avuto anche un momento di nervosismo e, quando Amadeus ha spiegato: «L’ignoto aveva detto ‘la temperatura è fondamentale’. La temperatura del motore per far volare un aereo è fondamentale ed è lei la pilota di aerei», la Balivo ha controbattuto dicendo: «No, questo no Ama. Questo era difficile. Negli altri non sono stata attenta, ma questo non l’avrei mai indovinato. Era difficile». Ma Amadeus, anche un po’ sorpreso dalla reazione della Balivo, sorridendo, le ha risposto: «Non c’è nulla di impossibile ai Soliti Ignoti».

Il percorso di Caterina Balivo è stato duro e irto di ostacoli, il web le si è scatenato contro ma, alla fine, lei ha fatto un figurone vincendo 35.000, 00 euro.

Caterina Balivo, che poco tempo fa è stata una delle giurate de Il cantante mascherato, piace molto per la sua semplicità e il suo modo di fare alla mano ma ieri si è attirata davvero tante critiche perché il web non perdona mai.