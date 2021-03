Vita in diretta, Alberto Matano decide di esternare un pensiero personale e rivela “Io non …

0 SHARES Condividi Tweet

Da un pò di mesi a questa parte non si fa altro che parlare di vaccino contro il Covid. Questo è uno degli argomenti più trattati al momento e praticamente se ne parla ovunque, in qualsiasi trasmissione. E’ pur vero che la preoccupazione per questo Covid è al di sopra di ogni cosa da circa un anno e la volontà di tutti e che possiamo finalmente debellarlo, il più presto possibile. Le vaccinazioni sembra abbiano fatto già il loro compito, visto che in diverse zone d’Italia e non solo, i contagi sono scesi, anche il numero rimane sempre molto alto, così come il numero delle vittime.

Alberto Matano a La vita in diretta parla di Covid e vaccinazioni

Alberto Matano, nel corso del suo programma di cronaca e approfondimento, La vita in diretta, molto spesso parla di Covid e di vaccinazioni. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda nella giornata di ieri, lunedì 29 marzo 2021, sembra che il conduttore abbia voluto condividere con i telespettatori una preoccupazione personale riguardo il vaccino. Sicuramente il suo pensiero sarà stato condiviso da tantissimi italiani che in quel momento si trovavano all’ascolto. Ma cosa ha dichiarato Matano?

Green pass per viaggiare all’estero, di cosa si tratta?

Nello specifico il conduttore sembra abbia affrontato un argomento del tutto nuovo. Matano avrebbe detto la sua riguardo una novità di cui si parla in questi ultimi giorni, ovvero il green pass. Quest’ultimo sarebbe un documento che certifica che una persona si è sottoposta alla vaccinazione anti- Covid e che di conseguenza permetterebbe di poter viaggiare non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Questa soluzione sembra aver trovato l’approvazione di molti italiani, che non vedono l’ora di poter tornare a viaggiare.

La preoccupazione del conduttore

Va anche detto che molti italiani però sarebbero piuttosto preoccupati di non potersi vaccinare in tempo, perchè come sappiamo ci sono dei ritardi nella somministrazione delle dosi di vaccino in quasi tutte le regioni italiane. Proprio questo è quanto sottolineato ieri da Alberto Matano. “Io non penso che sarò vaccinato per l’estate, anche se me lo auguro”, questo quanto confessato da Matano. “La domanda è: se uno non verrà vaccinato in tempo, non ci sarà una discriminazione tra chi ha avuto la vaccinazione e chi no?”, ha aggiunto il conduttore che non ha nascosto un velo di preoccupazione al riguardo. Purtroppo al momento c’è ancora tanta confusione al riguardo e non ci sono notizie certe. Dovremmo attendere ancora qualche altro mese per avere maggiori certezze.