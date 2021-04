Alessia Marcuzzi pubblica un post sui social e il web impazzisce

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi in questi giorni è stata parecchio in televisione. E’ stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, dove è stata protagonista di un simpatico siparietto insieme all’amica e comica torinese, Luciana Littizzetto. Ad ogni modo, subito dopo l’ospitata da Fabio Fazio, la conduttrice è tornata in hotel, pubblicando una foto che non è passata di certo inosservata. La conduttrice romana ha condiviso questa foto dove è apparsa con addosso una lingerie di colore nera ed un paio di occhiali da sole. Logico che questa foto non è passata inosservata e che nel giro di pochi istanti ha ottenuto un boom di like e commenti. Ad ogni modo, nelle scorse ore la conduttrice sembra aver pubblicato un altro post su Instagram, che è apparso piuttosto enigmatico. Si tratta di un semplice messaggio o ci sarebbe dell’altro?

Alessia Marcuzzi, il suo post su Instagram piuttosto enigmatico

Sappiamo bene che Alessia è un personaggio molto amato della televisione italiana e che sui social è molto seguita. Proprio attraverso Instagram, la conduttrice intrattiene un legame con il suo pubblico che la ama e la segue sempre con grande affetto. Su Instagram, proprio nelle scorse ore è arrivato un messaggio davvero molto importante, ma di cosa si tratta? Alcuni lo hanno visto come una dedica che la conduttrice ha voluto fare a qualcuno, anche se non si capisce chi possa essere. Questo post così misterioso, mostrerebbe una foto contenente alcune frasi e non ha alcun testo nella didascalia.

Il post di Alessia, dedica o riflessione?

“Le riconosci subito le persone vere. Sono rare. Odorano di semplicità. Profumano di vita“. Queste le frasi che si leggono in questa foto ed è anche questa la frase che la conduttrice ha voluto riportare e far vedere ovviamente a tutti coloro che la seguono con tanto affetto e sostegno. La frase è molto bella e pare che sia dedicata a quelle persone vere, che sono purtroppo rare da incontrare e che sono semplici ed anche piene di vita.

I fan concordi con la conduttrice

Non si sa se sia un messaggio o una dedica che la stessa ha voluto fare a qualcuno. Non si sa nemmeno il motivo che ha portato la Marcuzzi a condividere questa riflessione. Una cosa è certa, ovvero che il post è tanto piaciuto ai tanti fan della conduttrice, che hanno lasciato tanti like e commenti, dimostrando di essere pienamente d’accordo con lei.