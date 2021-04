Andrea Scanzi cacciato dalla Rai e Dagospia e svela cosa c’è dietro

0 SHARES Condividi Tweet

In queste ore è stata sganciata una vera e propria bomba su Andrea Scanzi, che come tutti sappiamo è stato cacciato dalla Rai e da Cartabianca. La bomba sarebbe stata lanciata da Dagospia, il noto blog ideato e seguito da Roberto D’Agostino. A quanto pare, nei giorni scorsi e più esattamente in seguito alle polemiche sorte sulla vaccinazione anticipata, Andrea Scanzi è stato allontanato dalla Rai o meglio il suo contratto è stato sospeso. Adesso, alla luce di quanto accaduto, sembra che Dagospia si sia interrogato sull’accaduto.

Dagospia lancia la bomba su Andrea Scanzi

“Come mai la Rai ha impiegato così tanto tempo per sospendere il contratto di Andrea Scanzi dopo le infuocate polemiche sulla vaccinazione ‘anticipata’?”. Questo quanto si legge su Dagospia, che si pone la domanda e poi si da anche una risposta. “Perché Rai 3, dove il ‘caregiver di se stesso’ pascola in zona Cartabianca, è presidiata dal direttore para-grillino Franco Di Mare”. Questa la risposta che Dagospia si da sull’accaduto. Non è di certo un caso il fatto che il giornalista è un ospite fisso di Bianca Berlinguer, nel salotto di Cartabianca e lo è stato praticamente sempre, fino a quando però non è intervenuto il Comitato etico della Rai. Sembra che quest’ultimo non avesse ancora preso nessuna decisione su Scanzi. Non si sapeva, quindi, se Scanzi potesse essere confermato in trasmissione o no.

La decisione della Berlinguer di sospendere Scanzi

La Berlinguer, però, avrebbe anticipato i tempi e soprattutto la decisione del Comitato ed ha confessato di aver, sotto sua responsabilità, deciso di sospendere la sua partecipazione e di averne anche parlato con il diretto interessato, ovviamente. “Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto”. Queste le parole dichiarate dalla conduttrice di Cartabianca, che da una parte dice di aver voluto prendere questa decisione, anche per evitare di alimentare certe polemiche e poi aggiunge che si augura che possa riaverlo presto in trasmissione, essendo Scanzi un ospite fisso di tutte le puntate del suo programma.

Vendetta politica?

Ad ogni modo, Dagospia interviene ancora dicendo che il Comitato si sarebbe scomodato perché qualcuno appartenente al Pd e nello specifico qualcuno molto vicino ad Enrico Letta, avrebbe fatto presente a Di Mare che il comportamento di Scanzi, sarebbe stato davvero “inqualificabile”. Insomma, che dietro ci sia una qualche vendetta politica? Questo è quanto avrebbe fatto intendere proprio Dagospia, trattando il caso. Un pò quello che è accaduto poco tempo fa con Mauro Corona, dopo aver rivolto un insulto proprio alla conduttrice “Stai zitta, gallina“. Dagospia ricorda, come lo scrittore dopo l’accaduto venne sospeso, in seguito all’intervento di una esponente apicale del Movimento cinque stelle.