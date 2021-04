Domenica Live, Barbara D’Urso prima dice di essere amica della Venier e poi in diretta si vendica, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è iniziata una nuova stagione di Domenica Live, se così si può dire, dopo che è stata chiusa la trasmissione della D’Urso, che andava in onda la domenica sera Live non è la D’Urso e si è deciso di allungare, di ben quattro ore, la trasmissione della domenica pomeriggio. Dopo la decisione di chiudere Live non è la D’Urso, sui social aveva detto la sua anche il famosissimo agente dei vip, Lucio Presta, marito di Paola Perego che aveva dichiarato: “Con la chiusura di L.N.È.L.D. si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”.

Barbara D’Urso e il rapporto con Mara Venier

Dopo che si è diffusa la notizia che Domenica Live sarebbe durata quattro ore in più del solito e, dunque, si sarebbe sovrapposto a Domenica In di Mara Venier, la D’Urso sui social ha tenuto a precisare che lei e la Venier si erano già sentite su questo e che il loro rapporto non ne sarebbe stato intaccato in alcun modo.

La D’Urso ha scritto: “Io e Mara ❤️ È stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene.. Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire ❤️e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono 😜😂love you”.

La Venier, dal canto suo aveva ripostato la stessa foto e aveva aggiunto la seguente didascalia: “Avanti tutta Barbara… rispetto, stima, amicizia, questo ci lega. E come dice Vasco ‘E siamo ancora qua.. eh già’. Col cuore”.

La vendetta di Barbara D’Urso

Nonostante lo scambio di pensieri carini di attestazioni di stima e di amicizia, a molti è parso che ieri la D’Urso si sia voluta togliere un sassolino dalla scarpa invitando in studio l’imitatrice della Venier, Emanuela Aureli per equiparare le imitazioni che a Domenica In fa di lei Vincenzo De Lucia.

E così la D’Urso ha presentato la “finta Venier” dicendo: “Signore e signori, in esclusiva mondialmente choc, Mara Venier”.