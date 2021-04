Alessandra Celentano: “Amici è una farsa” e poi si scusa

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno ad Amici di Maria de Filippi sembra stia succedendo praticamente di tutto. Innumerevoli sono state le liti tra diversi professori e soprattutto tra Rudy Zerbi e Arisa e tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Proprio quest’ultima nelle scorse ore è stata costretta ad intervenire sui social, per chiarire un evento spiacevole che l’ha vista protagonista, seppur a sua insaputa. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici di Maria De Filippi, il post “equivoco” di Alessandra Celentano

Ebbene sì nelle scorse ore la professoressa di ballo tanto amata, ma anche tanto odiata della scuola più amica d’Italia, sembra sia stata costretta a pubblicare un post sui social per fare chiarezza su un qualcosa accaduto nelle ore precedenti. Ma di cosa si tratta? È accaduto che nelle scorse ore l’ex professoressa di Amici, Mia Molinari, che è stata una coreografa della trasmissione nel 2011, abbia scritto un post polemico contro il talent show. La cosa incredibile è che subito dopo qualche minuto è apparso un like proprio di Alessandra Celentano, poi scomparso dopo poche ore. Inevitabilmente il popolo del web non ha potuto notare questo like ed è scoppiata così la polemica sui social.

Il post polemico contro Amici e il like di Alessandra

“Se questo programma ha così poco da donare al paese, mi chiedo perché la gente continui ad alimentare gli ascolti. Perché se non l’avete capito più si continua a guardare questa trasmissione (che si critichi o meno), più continueranno a prenderci in giro. Perché questa è una farsa. Diamo un segnale molto forte, uniamoci e togliamo ascolti a questo teatrino ridicolo che è mascherato da scuola. Non pensate sia l’ora di dare una svolta e far emergere la vera danza?”. Queste le parole utilizzate dalla coreografa che ha lavorato per Amici diversi anni fa e che pare abbia ancora qualche sassolino da togliere dalle scarpe. A questo post, però, è arrivato un like proprio da Alessandra che da anni ormai lavora per il programma.

Il chiarimento della Celentano

Sembra che la Celentano sia stata costretta così ad intervenire pubblicamente per spiegare che cosa effettivamente fosse accaduto. Secondo quanto riferito dalla stetta, questo like sarebbe stato erroneamente messo da un social media manager che gestisce i suoi account. “Questa mattina il social media manager che gestisce i miei account ha erroneamente messo un like ad un post che attaccava Amici, il programma nel quale lavoro da tanti anni e che tanto mi ha dato. Sarei una folle ad approvare delle frasi così insensate e prive di ogni fondamento per cui mi scuso per questo spiacevole errore che nulla ha a che vedere con le mie opinioni personali”. Questo il post di Alessandra che ha così chiarito ogni dubbio.