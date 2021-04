Isola dei Famosi, volano stracci tra Elisa Isoardi e Zorzi ma lui la mette a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

Continua L’Isola dei famosi che sta facendo venire fuori, piano piano, la vera personalità di tutti i naufraghi. Infatti, la fame comincia a farsi sentire e, di fronte ad uno stomaco vuoto tutte le strategie saltano e, la meglio, la ha l’indole reale di chi combatte ogni giorno per accaparrarsi un po’ di cibo.

Scontro tra l’opinionista Tommaso Zorsi e la naufraga Elisa Isoardi

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi che quest’anno è condotta, per la prima volta, da Ilary Blasi che sta molto piacendo e ha convinto anche chi rimpiangeva la conduzione di Alessia Marcuzzi che, a breve dovrebbe tornare al timone di Temptation Island.

La puntata è iniziata con dei chiarimenti, sia quello tra Daniela Martani e Francesca Lodo, che quello tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Le due ragazze si sono chiarite e hanno detto, reciprocamente, di non avere nulla l’una contro l’altra.

A quel punto la Blasi ha chiesto alla Isoardi cosa ne pensasse delle liti che ci sono state durante la settimana tra le due per il cibo e l’ex conduttrice de La prova del cuoco ha risposto che Daniela, alla fine di tutto, comunque è molto simpatica e riesce a farsi perdonare anche se mangia un po’ più riso degli altri visto che lei il pesce non lo vuole essendo vegana.

E allora ha preso la parola Tommaso Zorzi che ha detto che questo atteggiamento che ha Elisa Isoardi a lui proprio non piace perché in settimana, il pubblico assiste a liti e discussioni e poi, nella puntata che va in onda, tutti vogliono dare l’impressione di essere amici.

E per Zorsi, tutto questo è noioso tanto che ha commentato così parlando proprio con la Isoardi: “Ci siamo rotti le pa**e di questo buonismo”.

La replica di Elisa Isoardi non si fa attendere

Di fronte a questo commento così schietto e diretto di Tommasi Zorsi, Elisa Isoardi ha immediatamente replicato, abbastanza seccata: “Ma quale buonismo stessa cosa facevi tu al GF”.

Ma Tommaso Zorsi non si è tenuto questo attacco e le ha risposto al veleno: “No amore, infatti io ho vinto”.

Anche Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello e amica di Tommaso Zorsi, sui social ha commentato lo scontro tra la Isoardi e Zorsi e, a difesa dell’amico Tommaso ha scritto così: «Evidentemente la Isoardi ha visto un altro GF».