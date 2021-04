Cartabianca, la Berlinguer, al veleno contro la Rai, ha in studio la figlia di Mauro Corona e dice …., momenti di grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer non ha ancora metabolizzato l’imposizione, da parte della dirigenza Rai, di non potere avere più in collegamento fisso o come ospite in studio, ogni martedì, nella sua trasmissione Carta Bianca , Mauro Corona, lo scrittore alpinista che era presenza fissa graditissima sia da lei e che dai telespettatori.

Dopo il diverbio durante il quale Mauro Corona chiamò “gallina” la Berlinguer, se la giornalista di Rai 3 lo perdonò quasi subito, Franco Di Mare, il direttore di rete, mise un veto e da quel momento per Mauro Corona non è stato più possibile entrare non solo negli studio di Rai tre ma in quelli di tutte la Rai. Bianca Berlinguer si è ribellata in ogni modo a questo atteggiamento per lei esagerato e fuori luogo perché quello che ha sempre sostenuto è che, se lei che è stata offesa è stata in grado di perdonare, perché mai non lo dovrebbero fare anche i vertici dell’azienda Rai. Ma ogni sua rimostranza è sempre stata respinta e la situazione attuale è che Mauro Corona non fa più parte della trasmissione Carta Bianca con grandissimo dispiacere della Berlinguer che non perde occasione per sottolineare quanto questa decisone non dipenda assolutamente da lei.

Bianca Berlinguer non po’ più avere in studio Mauro Corona e ospita la figlia

Ieri sera Bianca Berlinguer , nella puntata di Carta Bianca ha avuto come ospite la figlia di Mauro Corona, Marianna e la ha annunciata così: “Do il benvenuto ad una persona speciale questo cognome lo conoscete tutti , sapete che Mauro Corona è stato per tanto tempo con noi e ci dispiace di non averlo ancora”.

La figlia di Mauro Corona è andata ospite da Bianca Berlinguer per presentare il suo libro Fiorire tra le rocce, nel quale ha spiegato come ha vissuto la malattia da quando è stata colpita dal cancro al colon.

Bianca Berlinguer chiede a Marianna Corona notizie sul padre Mauro

Bianca Berlinguer, che non smette di rimpiangere Mauro Corona ha chiesto alla figlia Marianna: “Com’è essere sua figlia? Mauro è un padre ingombrante?”.

E Marianna: “Pensavo che fosse un papà normale, dopo ho capito la sua stravaganza, ma ero già grandina. Ci ho fatto l’abitudine”.

Attualmente Mauro Corona va ospite da

a Dritto e rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio del giovedì sera che va in onda su Retequattro.