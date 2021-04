Maurizio Costanzo su Adriana Volpe, dopo i risultati negativi di Ogni mattina dice “Il prossimo programma…”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe in questi ultimi anni ha vissuto dei momenti di grande sofferenza, soprattutto dopo quanto accaduto con Giancarlo Magalli a I fatti vostri. I due hanno lavorato insieme per diversi anni, ma poi improvvisamente purtroppo qualcosa si è rotto ed i due sono arrivati ai ferri corti.

Adriana Volpe, anni difficili in tv ma poi il riscatto

Liti, discussioni non soltanto in televisione, ma anche in tribunale. Poi, finalmente dopo tanta sofferenza, per lei è arrivata la proposta che in qualche modo è stata per lei un vero e proprio riscatto. Stiamo parlando della possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip, esperienza che ha accettato di fare volentieri. Un grande successo da lei ottenuto ed una vetrina che le ha dato modo di farsi conoscere in tutto e per tutto dal grande pubblico.

Il Grande Fratello vip, l’occasione del rilancio

Per lei è poi arrivata un’altra soddisfazione, ovvero la proposta di di condurre un programma tutto suo su Tv 8, intitolato Ogni Mattina. Adriana è una conduttrice molto amata, non soltanto per la sua bellezza e simpatia ma anche per il suo grande talento. Purtroppo però questo programma non sta ottenendo il successo sperato in termini di ascolti. Pare che le puntate prima durassero circa 4 ore, ridotte poi a due ore, visto i risultati scarsi. Adesso, invece, c’è proprio il rischio che il programma non venga riconfermato.

Maurizio Costanzo, le parole di elogio per lei

Uno dei suoi fan preferiti è lui, Maurizio Costanzo che cura una rubrica sul settimanale Nuovo, dove ha voluto proprio parlare di Adriana, elogiandone le sue abili e grandi capacità di conduttrice. “Chissà che non trovi un programma più adatto alle sue capacità nella prossima stagione.” Queste le parole dichiarate dal marito di Maria De Filippi, il quale pensa che questo programma Ogni mattina, non sia proprio adatto alla conduttrice e che non le abbia dato modo di esprimersi al meglio. Sono stati in tanti a criticarla per essere arrivata su Tv8 per questa nuova esperienza televisiva, mentre Costanzo pensa che abbia fatto la cosa migliore, guardare ed esplorare dei nuovi orizzonti. Poi Costanzo aggiunge che sicuramente la partecipazione al Grande Fratello Vip è stata per lei un’opportunità per poter rilanciarsi un pò, dopo quanto accaduto negli anni ad I fatti vostri. Il futuro di Adriana Volpe è al momento piuttosto incerto e non si sa infatti se il prossimo anno, il programma da lei condotto verrà riconfermato.