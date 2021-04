Mattino 5, Federica Panicucci fuori di sè “ma ti …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi giorni si sta tanto parlando della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina scomparsa ormai da oltre 17 anni da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una volta archiviato il caso di Olesya ed appurato che non è lei la piccola Denise, si continua comunque a parlare della scomparsa della piccola. In molti si sono indignati per come questa vicenda è stata affrontata e trattata, soprattutto in Russia, dove pare abbiano fatto di tutto per tenere nascosto il risultato dell’esame del sangue. Tante trasmissioni si sono occupate di questo caso, sia in Rai che in Mediaset e tra queste ci sarebbe proprio Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Quest’ultima, nel corso di una puntata del suo programma, sarebbe letteralmente sbottata in diretta, dicendo il suo punto di vista al riguardo.

Caso Denise Pipitone, a Mattino 5 la conduttrice si indigna

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che durante la puntata di Mattino 5, si sia affrontato questo caso ovvero quello della scomparsa di Denise Pipitone. Ospite in studio Enrico Silvestrin, il quale sembra aver espresso il suo pensiero riguardo gli ultimi accadimenti e riguardo quanto accaduto in questi giorni. Nello specifico Enrico si sarebbe scagliato contro il programma russo che volutamente ha tardato a comunicare alla mamma di Denise, il risultato del gruppo sanguigno, con un solo obiettivo, ovvero spettacolarizzare sull’intera faccenda.

Il punto di vista di Enrico Silvetrin e le parole della Panicucci

“Questa trasmissione va oltre la spietatezza“, ha dichiarato ad un certo punto Enrico Silvestrin. Anche Federica Panicucci ad un certo punto avrebbe preso la parola dicendosi piuttosto scioccata per ciò che ha fatto la trasmissione russa. “Ma tu ti rendi conto?“, avrebbe esclamato la Panicucci, dicendo poi “Ti rendi conto cosa stanno facendo? E’ follia… pura follia“. In realtà tutto questo è avvenuto quando ancora non era stato ancora consegnato il risultato del gruppo sanguigno di Olesya a Piero Maggio.

Stupore in studio

La conduttrice, commentando ancora questa incredibile situazione, sembra si sia detta anche piuttosto stupita del fatto che la trasmissione russa abbia negato qualsiasi contatto tra la giovane, che poi abbiamo tutti scoperto non essere la piccola Denise, e Piera Maggio. “E’ davvero incredibile“, ha continuato Enrico Silvestrin. Lo stupore provato dalla conduttrice di Mattino 5 e dal suo ospite è stato lo stesso provato da tutti noi italiani, che abbiano assistito a questo scenario, dal finale per molti purtroppo scontato.