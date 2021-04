Mattino 5, Federica Panicucci su Denise Pipitone “Scusatemi, ho detto una sciocchezza”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Il caso di Denise Pipitone, che da un po’ di tempo non veniva più affrontato in tv, nonostante la mamma Piera Maggio non abbia mai smesso di cercarla, è ritornato ad essere al centro di tutte le trasmissioni televisive da quando Chi l’ha visto ? di Federica Scierelli ha fatto un annuncio che ha lasciato mezza Italia con il fiato sospeso: c’è una ragazza russa che dice di essere stata rapita all’età di 4 anni, che ha l’età che avrebbe oggi Denise e che è andata in televisione per cercare la mamma.

Federica Sciarelli, fin da subito ha precisato che non era il caso di alimentare false speranze ma la situazione andava approfondita e valutata e così è stato fatto, fino a quando il risultato del DNA non ha dato esito negativo.

Piera Maggio, che in questa situazione non ha mai parlato ma ha fatto parlare solo il suo avvocato, ha, evidentemente subìto un altro colpo durissimo che dovrà superare.

Federica Panicucci a Mattino 5 si occupa del caso di Denise Pipitone

E’ stato detto che la televisione russa, probabilmente, ha voluto speculare su questa tragica situazione e sul dramma che vive Piera Maggio da ben 17 anni e tutti hanno condannato l’eventualità di aver voluto giocare sulla pelle di una mamma disperata.

Federica Panicucci ieri, venerdì 9 aprile, ha avuto come ospite in collegamento l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta che ha usato parole forti contro le forze dell’ordine perché, a suo dire, hanno fatto tanti errori.

Federica Panicucci in grande imbarazzo: “Scusate ha detto una sciocchezza”

Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ospite da Federica Panicucci, ha accusato con molta durezza le forze dell’ordine perché, a suo dire, hanno commesso tanti errori e ha detto: “Ci sono molti responsabili morali nelle forze dell’ordine un po’ per sciatteria e un po’ per altri scopi. Hanno contribuito a non portare verso la verità”.

Ma a quelle parole Federica Panicucci ha dichiarato: “Sono accuse importanti. Cose molto severe quelle che dice, avvocato”. E, quando Frazzitta ha accusato anche alcuni programmi televisivi che si sono occupati di intercettazioni, la Panicucci si è sentita tirata in causa e ha detto: “A proposito di questo punto ne approfitto per scusarmi. Chiedo scusa perché sicuramente ho sbagliato. Ne approfitto pubblicamente, ho detto una sciocchezza”.

E poi, sul programma russo che avrebbe speculato sula caso di Denise, la Panicucci ha detto: “Guardi avvocato, le dico che avevo preparato tante clip sul suo intervento nel programma russo, ma ho preferito andare oltre perché ormai quelle polemiche le ritengo chiuse“.