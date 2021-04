Lol-Chi ride è fuori, dopo le dichiarazioni di Frank Matano, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Lol-Chi ride è fuori, è il nuovo programma condotto da Fedez e da Mara Maionchi che sta letteralmente spopolando in questi giorni. Potremmo definirlo sicuramente il game show del momento e consiste nel richiudere ben 10 comici all’interno di una casa-teatro per circa 6 ore consecutive. L’obiettivo è uno solo ovvero, quello di far ridere gli altri, utilizzando qualsiasi mezzo ovvero battute, gag e anche oggetti presenti all’interno dello studio. Nel caso in cui uno dei concorrenti dovesse sorridere o fare comunque delle smorfie, in un primo momento viene ammonito e poi nel caso in cui si dovesse Verificare una seconda volta, viene completamente eliminato dal gioco. Sembrerebbe che nel corso di una delle puntate, uno tra i concorrenti abbia commesso una gaffe, che in qualche modo potrebbe nuocere al programma e mettere in dubbio la sua veridicità. Ma di chi e di cosa stiamo parlando?

Lol- Chi ride è fuori, la gaffe di uno dei concorrenti

Sembra che a commettere questa gaffe sia stato il comico Campano Frank Matano. Quest’ultimo avrebbe pubblicato sul suo profilo Twitter un video che lo ritrae in compagnia degli altri concorrenti di LOL chi ride fuori. In questo video tutti i concorrenti erano molto probabilmente a cena. Ad ogni modo sembra che queste immagini abbiano scatenato una vera e propria polemica. Ma per quale motivo?

Frank Matano e la gaffe del video

Sembrerebbe che nella didascalia del video Frank Matano abbia scritto “Il giorno prima“. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che gli spettatori hanno immediatamente notato un qualcosa di strano. Ebbene, gli spettatori hanno notato che nel corso della prima puntata, ogni concorrente che ha fatto ingresso all’interno della casa teatro ha accolto con grande stupore gli altri concorrenti, come se questi non sapessero effettivamente chi fossero i loro compagni di avventura. In realtà così non è perché il giorno precedente come testimonia il video pubblicato che da Matano, i concorrenti erano tutti insieme appassionatamente.

La polemica sui social e il chiarimento di Matano

C’è stata quasi una vera e propria rivolta sui social ed in molti hanno accusato il programma di essere finto e tutta una montatura. Dopo questa gaffe Frank Matano è dovuto intervenire per cercare di fare chiarezza. “Abbiamo girato in due giorni. Giorno uno ingresso, cena, giorno dopo gara incubo di sei ore assieme. Spero di aver chiarito”. Queste le parole di Matano pubblicate poi nelle ore successive al video, che in qualche modo hanno placato la polemica.