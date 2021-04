Selvaggia Lucarelli attacco a Tommaso Zorzi “Sarebbe meglio se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Momento davvero magico per Tommaso Zorzi ovvero il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, finito soltanto da alcune settimane. Dopo aver concluso questa bellissima esperienza Tommaso è stato immediatamente catapultato in un altro reality. Come sappiamo infatti, a pochi giorni dall’uscita della casa più spiata d’Italia, Tommaso è stato nominato opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Ma non finisce qui, visto subito dopo al noto influencer è stato anche proposto di condurre un programma tutto suo, che andrebbe in onda su Mediaset Play. Ma di cosa si tratta?

Tommaso Zorzi, il vincitore del GF Vip al timone di un nuovo programma Punto Z

ll programma in questione si chiamerebbe Punto Z, dove sostanzialmente Tommaso che è il conduttore ospita alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche alcuni suoi ex coinquilini della casa, come Giulia Salemi, intervistandoli. Se da una parte in molti hanno apprezzato questo nuovo programma, altri invece si sono letteralmente scagliati contro di lui. Ma per quale motivo? Una tra tutte, proprio lei Selvaggia Lucarelli , la quale si sarebbe espressa, dicendo che il programma in questione non ha contenuti e ci sarebbero addirittura delle allusioni razionali. È questo quanto dichiarato dalla nota opinionista nel corso di un’intervista rilasciata a TPI.

Selvaggia Lucarelli contro il programma del noto influencer

“Tommaso Zorzi gioca troppo sulle allusioni passionali. Che sono molto gay style vecchio stile (lasciamole fare a Malgioglio) ma un po’ anche la cifra povera di fantasia e di eleganza messa in campo dall’Isola…”. Queste le parole della nota opinionista secondo cui questo programma di Tommaso avrebbe un po’ troppo lo stile di Malgioglio. Da lì, anche un velo di polemica contro il noto paroliere. Insomma secondo quanto riferito dalla stessa Selvaggia, il programma del vincitore del Grande Fratello vip sarebbe troppo autoreferenziale. Tuttavia se da una parte quindi si scaglia contro il nuovo Format Punto Z, dall’altra Selvaggia ha sottolineato di apprezzare molto Tommaso, nonostante alcune delle sue siano delle battute un po’ vecchio stile.

La Lucarelli però elogia Tommaso

“Zorzi è fresco, ironico, a volte autoironico (“Contano solo i soldi che Mediaset mi sta dando per fare quello che faccio”), col vento in poppa perché idolatrato dalle ragazzine…”. Queste ancora le parole dell’opinionista. Insomma, sembra proprio che questo programma condotto da Tommaso non sia affatto piaciuto a Selvaggia, da sempre molto critica un po’ su tutto e tutti.