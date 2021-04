Emanuele Filiberto di Savoia una furia contro Meghan Marke “Ha sbagliato e ha rovinato Harry… Non si sputa nel piatto in cui si mangia..”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare dell’intervista shock rilasciata ormai diverse settimane fa dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle. Sappiamo tutti che purtroppo questa intervista ha scatenato una serie di reazioni in tutto il mondo ed in molti hanno espresso il loro disappunto per le dichiarazioni piuttosto porti rilasciate soprattutto dall’ex attrice. Dichiarazioni e accuse che hanno in qualche modo sconvolto il mondo intero ed in primis i componenti della casa reale.

Emanuele Filiberto di Savoia critico contro Meghan Markle e Harry

Di questa intervista se ne è parlato in molti programmi televisivi e sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo e opinionisti che hanno voluto commentare ed esprimere la propria opinione. Uno tra tutti Emanuele Filiberto, che da qualche settimana è il giudice del serale di Amici, al fianco di Stefano De Martino e Stash.

Emanuele Filiberto di Savoia critico su Meghan Markle e Harry

Sembra che nelle scorse settimane, Emanuele Filiberto sia stato intervistato dal settimanale Oggi e tra i tanti argomenti sembra abbia trattato proprio quello relativo all’intervista rilasciata da Meghan Markle ed Harry per Oprah Winfrey. Il discendente di casa Savoia è stato particolarmente critico nei confronti di Meghan e del marito definendo la loro intervista “sciocca”. In precedenza, sembra che anche un altro reale avesse in qualche modo commentato, in modo critico, i Sussex. Adesso Emanuele Filiberto sembra aver bacchettato Meghan e Harry.

Ma cosa ha dichiarato il discendente di casa Savoia?

«L’intervista ad Oprah Winfrey l’ho trovata molto sciocca ed è un peccato che Harry e Meghan l’abbiano concessa: non si sputa nel piatto in cui hai mangiato». Questo quanto dichiarato da Emanuele Filiberto su Oggi, aggiungendo che a suo dire, la scelta di lasciare l’Inghilterra è sana, ma che da questo momento devono lavorare e farsi sicuramente la loro vita. «Trovo che la loro scelta di lasciare l’Inghilterra sia sana: avanti, fatevi la vostra vita, lavorate, create un marchio. Però, ripeto, non sputate nel piatto in cui avete mangiato… Sono poi rattristato per il rapporto che Harry aveva con il fratello William, il padre Carlo e la nonna regina». Queste ancora le parole del discendente di Casa Savoia.

Meghan come Lady Diana? Emanuele Filiberto dice la sua

Poi quest’ultimo sembra aver risposto ad una domanda piuttosto scomoda, ovvero su cosa ne pensi della similitudine che spesso viene fatta tra Meghan e Diana? Emanuele Filiberto sostiene che Meghan non sarà mai Diana, definendo quest’ultima una persona davvero straordinaria che ha anche conosciuto poco prima che purtroppo morisse.