Amici 20, Celentano fuori di sè contro la Cuccarini “Faccio …”

Nella serata di ieri sabato 10 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 20. Ancora una volta la puntata è stata ricca di colpi di scena e soprattutto non sono mancati i momenti di tensione. Come sempre, ci sono stati anche degli scontri tra vari professori e nello specifico tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Non è di certo un mistero il fatto che le due, da quando hanno iniziato questa avventura, abbiano da sempre trovato il modo di punzecchiarsi e lo hanno fatto anche nel corso della serata di ieri.

Amici 20, ancora tensioni tra la Celentano e la Cuccarini

Non sono mai mancati gli scontri tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le due professoresse di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Ebbene sembra che anche nel corso della quarta puntata del serale, le due abbiano dato spettacolo. Lo scontro tra la Cuccarini e la Celentano è avvenuto subito dopo un guanto di sfida lanciato proprio dalla maestra di danza classica. La sfida in questione vedeva da una parte Serena e dall’altra Martina.

La Celentano attacca Martina e la sua maestra

Come sempre la Celentano pare che abbia iniziato a criticare Martina, ancor prima che iniziasse a ballare e di conseguenza Lorella Cuccarini piuttosto urtata, avrebbe chiesto alla sua collega di criticare soltanto dopo averla vista ballare, quindi soltanto dopo la sfida. La Celentano che come sappiamo non le manda a dire avrebbe risposto per le rime dicendo “Tu fai quello che vuoi che io faccio quello che voglio”. Ma non è finita qui, visto che la Maestra, rivolgendosi alla sua collega avrebbe aggiunto “se devi fare la maestrina. Visto che devi dire quando dobbiamo parlare e quando no”. Insomma delle parole piuttosto dure che hanno lasciato un po’ tutti senza parole, anche se oggettivamente dopo tanti anni ormai la Celentano ci ha abituati a queste uscite.

La Cuccarini difende la sua allieva e spara a zero contro la Celentano

Ad ogni modo, la Cuccarini convinta di avere le sue ragioni per poter parlare in questo modo, sembra non abbia deciso di fare alcun passo indietro. Così senza pensarci su due volte, avrebbe risposto alla provocazione della Celentano dicendo di non trovare di buon gusto parlare durante una sfida. Poi rivolgendosi alla collega, avrebbe detto “Lo fai per portare acqua al tuo mulino”. Insomma, un botta e risposta che ha divertito, ma anche un pò stancato il pubblico a casa. Ad ogni modo, la Celentano dopo la sfida ha continuato a criticare Martina, sostenendo che quest’ultima “scimmiotta”, la ballerina professionista della scuola, ovvero Francesca.