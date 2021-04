Vita In Diretta, Alberto Matano duro con un’ospite, lei fa una gaffe ma lui la blocca immediatamente

0 SHARES Condividi Tweet

Anche ieri, lunedì 12 aprile è andata in onda un’altra puntata de “Vita in diretta” con la conduzione, brillante ed elegante, come al solito, di Alberto Matano.

Questa edizione sta volgendo al termine e presto comincerà Vita in diretta estate che avrà un altro conduttore o altri conduttori come è accaduto l’estate scorsa quando, dopo Lorella Cuccarini e Alberto Matano a condurre sono arrivati Andrea Delogu e Marcello Masi.

Quest’anno ancora non si sa nulla ma, poiché Vita in diretta estate è una trasmissione seguitissima certamente la dirigenza Rai sceglierà uno o più volti amati dal grande pubblico.

Alberto Matano riprende un’ospite e precisa una circostanza

Ieri, durante la puntata di Vita in diretta, la prima della settimana, ospiti in studio erano, tra gli altri, Anna Pettinelli e

la scrittrice Barbara Alberti.

Anna Pettinelli, in questi mesi è anche impegnata nel ruolo di professoressa di canto nella trasmissione di Maria De Filippi “Amici” mentre è spesso ospite da Alberto Matano nel ruolo, però, di opinionista.

Ad un certo punto, Barbara Alberti ha chiamato Anna Pettinelli “la professoressa” e Alberto Matano, immediatamente l’ha bloccata e le ha detto “Professoressa sì, ma da un’altra parte”, alludendo appunto alla circostanza che il ruolo di professoressa lo riveste sulle reti Mediaset e dunque sulla concorrenza.

Alberto Matano ha tenuto così a precisare la differenza di ruoli che riveste la Pettinelli in base al programma in cui va.

Alberto Matano e l’amicizia con Mara Venier

Ad Alberto Matano, ciclicamente gli si attribuiscono vari flirt ma fino ad ora il giornalista non si è mai voluto sbilanciare sulla sua vita privata.

Anche quando è andato ospite da Mara Venier a Domenica In è rimasto molto sulle sue e ha scelto la discrezione e Mara Venier, sua grande amica, ha rispettato il desiderio di Alberto Matano di non rivelare nulla. Lui, comunque, ha detto di non essere single ma anche che, quando avrà qualcosa di importante da rivelare, lo dirà lui stesso. Alberto Matano spesso scrive sui social messaggi molto teneri indirizzati a Mara Venier a testimonianza dell’affetto grandissimo che c’è tra i due e lui ha detto che quando si incontra con la Venier non bada affatto alla differenza di età perchè insieme si divertono tantissimo.

Anche Mara Venier ha sempre esternato i suoi sentimenti di grande amicizia per Alberto Matano oltre che di stima per il professionista che è.