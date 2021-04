Maddalena Corvaglia, il motivo della lite con Elisabetta Canalis? “Un grande …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la notizia, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Il Giorno e ha parlato a ruota libera senza nascondersi su nulla.

Maddalena Corvaglia, che ai tempi di Striscia la notizia si era fidanzata con Enzo Iacchetti, oggi è una mamma single dopo la fine del suo matrimonio e vive la sua vita all’insegna dello sport.

Tutta la sua carriera è partita da Striscia la notizia dove divideva il momento dei balletti e degli stacchetti con la sua ex grandissima amica Elisabetta Canalis.

Maddalena Corvaglia racconta gli inizi della sua carriera

Maddalena Corvaglia ha iniziato il suo racconto dagli inizi e ha detto: “Amici di mia mamma mi avevano organizzato un provino per Ok il prezzo è giusto, ma allora avevo l’esame di maturità e non avevo tempo, così rinunciai. Poi arrivò quello di Striscia. Ma non decisi di andarci perché speravo di essere presa – ero sicura che non mi avrebbero scelta – ma perché ero rimasta delusa dalla votazione finale dell’esame e volevo sfogarmi in qualche modo. Riempii il mio zainetto e partii per Milano. Al provino c’era un mucchio di ragazze che ballavano, tutte bellissime e biondissime. Io rimanevo seduta in un angolo. Anche mia mamma me l’aveva detto: Figurati se ti prendono”.

Poi la Corvaglia ha anche detto di Antonio Ricci: “Antonio lo incontrai solo dopo. Eravamo rimaste in 12, e le videocassette venivano visionate dalle sue figlie. Antonio lo incontrai per la prima volta quando già stavo facendo le telepromozioni. Mi salutò e andando via sentii che diceva: Queste ragazze hanno bisogno di imparare un po’ di dizione… Per me è rimasta una persona importante. Quando ho bisogno di un consiglio, mi rivolgo ancora a lui“.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: dal rapporto di amicizia alla rottura

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, appena conosciute, sono diventate grandissime amiche ma poi, dopo anni, il loro rapporto si è rovinato e ora le due donne non si parlano più. Quando alla Corvaglia è stato chiesto il motivo di questa rottura che appare, ormai, definitiva, lei ha risposto così: “Preferisco non parlarne, è un grande dolore“.

Nessuno è mai riusciti a sapere il perché di questo rapporto spezzato perché, sia Elisabetta Canalis che Maddalena Corvaglia sulla questione hanno le bocche cucite.

Le motivazioni riguardano solo loro due e, quando saranno in grado di risolverle, se saranno mai in grado, lo faranno senza che la questione sarà di dominio pubblico. Hanno scelto, entrambe, la strada, rispettabilissima, della riservatezza.