Sabrina Ferilli, “pago io avvocato e stipendio al lavoratore licenziato dopo il like a “Svegliati amore mio”

0 SHARES Condividi Tweet

Una storia dolorosissima quella che si sta verificando in questi giorni.

Un operaio della ArcelorMittal, Riccardo Cristelli, ha invitato, sui social a seguire la fiction con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo e interpretata da Sabrina Ferilli “Svegliati amore mio”. Dopo quella condivisione è stato licenziato dalla ditta.

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando al «Caffè della Domenica» su Radio 24 ha dichiarato: «Il caso non è chiuso. Scriverò all’azienda per farmi dare altre spiegazioni … è stato mandato l’atto con cui è stato licenziato il lavoratore, ma questo non spiega molto delle ragioni che hanno portato a questa decisione. Tra l’altro in un contesto nel quale la tensione sociale è già molto forte».

Il ministro ha anche aggiunto: «Naturalmente non ho la possibilità di intervenire direttamente su questo provvedimento, ma credo sia giusto che l’azienda spieghi quali sono le ragioni, qual è la strategia, qual è l’idea di relazioni con il territorio che vuole portare avanti, non sono questioni che riguardano solo l’azienda».

Per l’azienda il contenuto del post dell’operaio lede la dignità perché il post che l’operaio ha condiviso diceva « … la fantomatica acciaieria Ghisal altro non è che lo stabilimento siderurgico di Taranto. Non mi meraviglio che interessi forti si siano mossi per occultare l’ennesima tragedia che colpisce i bambini della nostra città. Non mi meraviglio ma lo trovo vergognoso. Chiedo a voi, lo chiedo a noi, inviate questo messaggio a chiunque di vostra conoscenza affinché la storia di questa bambina non rimanga coperta. In nome del profitto la vita dei bambini tarantini non conta, assassini».

Dopo il licenziamento, l’operaio ha dichiarato: «Non dico di essere un impiegato modello ma ho sempre dato di tutto e di più. Anzi ero considerato un aziendalista non essendo iscritto al sindacato. Oggi mi trovo fuori dall’azienda con una famiglia, una moglie, due figli e un mutuo da pagare, così, solo perché qualcuno ha immaginato che io abbia potuto solo pensare che quella fiction fosse riferita ai miei datori di lavoro. Nel mio post non ci vedevo nulla di male, ogni giorno condividiamo un sacco di post magari manco leggendoli, come una catena di Sant’Antonio. Ora mi sento un macigno addosso, è una situazione che non auguro a nessuno di vivere per non aver fatto nulla».

Dopo che il licenziamento dell’operaio è divenuto di dominio pubblico, Simona Izzo, regista insieme la marito Ricky Tognazzi, sui social ha scritto: «Sto pensando alla domenica che passerà il dipendente tarantino che è stato licenziato per aver condiviso un post della nostra fiction Svegliati amore mio».

Sabrina Ferilli si è offerta di aiutare l’operaio licenziato

Dopo aver saputo del licenziamento dell’operaio, Sabrina Ferilli si è schierata in prima linea e ha deciso di aiutare, molto concretamente l’operaio licenziato.

E così Franco Rizzo, coordinatore provinciale del sindacato USB di Taranto ha dichiarato a LaPresse: “Ringraziamo Sabrina Ferilli per la sensibilità e la solidarietà dimostrate in queste ultime ore. A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagamento di uno stipendio”.