Enrico Papi senza freni “Sono stato …”

Enrico Papi è un famoso conduttore italiano molto apprezzato da un vasto pubblico nonostante per qualche anno si sia allontanato dalla televisione. Proprio a proposito di questo suo allontanamento il presentatore si è recentemente espresso raccontando di essere stato vittima di bullismo televisivo e quindi costretto a lasciare questo mondo. Ma esattamente quali sono state le sue parole?

Enrico Papi vittima di bullismo televisivo

Enrico Papi, oggi presentatore di un programma di successo in onda in prima serata su Tv8 ovvero “Name that tune – Indovina la canzone”, per alcuni anni è stato assente dal mondo della televisione. Ma, come mai? A spiegare tale assenza è stato lo stesso presentatore nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo nella quale ha raccontato di non essersi allontanato volontariamente ma di averlo fatto in quanto vittima di bullismo televisivo.

La confessione del conduttore

“Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersene andare dalla tv per sua scelta, in realtà è ‘costretta’ da altre persone”, sono state queste le parole con cui Enrico Papi ha raccontato quanto gli è successo. Papi si è quindi trovato ad attraversare dei momenti molto duri e difficili nel corso dei quali ha però sempre potuto contare sull’affetto della sua famiglia. Il presentatore ha infatti raccontato che la famiglia gli è sempre rimasta accanto e che quando si è trovato a doversi allontanare dal mondo della televisione lo ha fatto con molta serenità in quanto ha potuto dedicarsi ai suoi affetti. “L’approdo a Tv8 mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile”, ha concluso.

Enrico Papi racconta l’esperienza lockdown

Nel corso della lunga intervista al settimanale Nuovo il noto presentatore, considerato uno dei volti storici di Italia 1 nella metà degli anni novanta, oltre a parlare del suo allontanamento dal mondo della televisione ha anche parlato dell’esperienza lockdown e di come ha vissuto questo lungo e particolare periodo. Papi ha sottolineato di come, al contrario di molte coppie che non sono riuscite a reggere alla convivenza forzata e hanno deciso di lasciarsi, per lui e la moglie non è stato assolutamente così. Anzi ha precisato che proprio questa convivenza forzata è stata l’occasione perfetta per trascorrere più tempo insieme e scoprire di riuscire a sopportarsi più di quanto immaginavano. E proprio a proposito del suo rapporto con la moglie ha raccontato “Viviamo alla giornata e non conosciamo la noia, sappiamo riscoprirci ogni giorno”.